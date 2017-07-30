«Тосно» – «Зенит». Чернов – в стартовом составе хозяев
Тренерский штаб «Тосно» назвал заявку команды на матч третьего тура РФПЛ против «Зенита».
Стартовый состав: Юрченко, Шахов, Дудиев, Чернов, Дугалич, Галиулин, Казаев, Нуну Роша, Карницкий, Заболотный, Мелкадзе.
Запасные игроки: Опарин, Лукичев, Сухарев, Буйволов, Мухаметшин, Альшин, Палиенко, Мирзов, Кашчелан, Трошечкин, Андерсон Карвальо, Марков.
Напомним, матч пройдет на стадионе «Петровский» и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Голы
Кокорин 10 (0:1).
Состав
Тосно: Юрченко, Дугалич, Чернов, Шахов, Дудиев, Галиулин, Карницкий, Казаев, Роша, Мелкадзе, Заболотный
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Паредес, Шатов, Хави Гарсия, Кузяев, Ерохин, Кокорин, Дриусси
Место и дата
30 июля 20:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция