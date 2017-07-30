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«Тосно» – «Зенит». Чернов – в стартовом составе хозяев

Источник:  РФПЛКомментарии

Тренерский штаб «Тосно» назвал заявку команды на матч третьего тура РФПЛ против «Зенита».

Стартовый состав: Юрченко, Шахов, Дудиев, Чернов, Дугалич, Галиулин, Казаев, Нуну Роша, Карницкий, Заболотный, Мелкадзе.

Запасные игроки: Опарин, Лукичев, Сухарев, Буйволов, Мухаметшин, Альшин, Палиенко, Мирзов, Кашчелан, Трошечкин, Андерсон Карвальо, Марков.

Напомним, матч пройдет на стадионе «Петровский» и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи. 

Матч

Тосно - Зенит - 0:1 (0:1)

1-й тайм

Голы

Кокорин 10 (0:1).

Состав

Тосно: Юрченко, Дугалич, Чернов, Шахов, Дудиев, Галиулин, Карницкий, Казаев, Роша, Мелкадзе, Заболотный

Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Паредес, Шатов, Хави Гарсия, Кузяев, Ерохин, Кокорин, Дриусси

Место и дата

30 июля 20:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция

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