Шведка Сьострем стала чемпионкой мира в плавании на 50 метров вольным стилем

На чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) продолжаются соревнования по плаванию. На дистанции 50 метров вольным стилем победила шведская спортсменка Сара Сьострем.

Результат победительницы – 23,69 секунды. Лишь 0,02 секунды ей не хватило до времени мирового рекорда. На втором месте голландка Раноми Кромовидьо. Третьей стала американка Симоне Мануэль.

Будапешт (Венгрия)

Чемпионат мира по водным видам спорта

Плавание

Вольный стиль. Женщины

50 метров

Финал

1. Сара Сьострем (Швеция) – 23,69

2. Раноми Кромовидьо (Голландия) – 23,85

3. Симоне Мануэль (США) – 23,97