Француз Лакур завоевала золото чемпионата мира в плавании на 50 метров на спине

На чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) продолжаются соревнования по плаванию. На дистанции 50 метров на спине у мужчин победу одержал французский спортсмен Камиль Лакур.

Результат Лакура – 24,35 секунды. Это первое золото для сборной Франции на нынешнем чемпионате мира. На втором месте японец Дзуни Кога. Третьим стал американец Мэт Грэверс.

Будапешт (Венгрия)

Чемпионат мира по водным видам спорта

Плавание

Спина. Мужчины

50 метров

Финал

1. Камиль Лакур (Франция) – 24,35

2. Дзуни Кога (Япония) – 24,51

3. Мэт Греверс (США) – 24,56