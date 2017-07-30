«Локомотив» вырвал победу у «Анжи» в матче 3-го тура РФПЛ

Футболисты «Локомотива» переиграли «Анжи» в матче третьего тура чемпионата России со счетом 1:0.

На 81-й минуте единственный мяч в этой встрече забил португальский полузащитник железнодорожников Мануэл Фернандеш, в касание замкнувший прострел Владислава Игнатьева с правого фланга.

Видео гола Фернандеша

После этой игры «Локомотив» набрал девять очков и делит первую строчку в турнирной таблице РФПЛ с «Ахматом». «Анжи», имея в активе три очка, находится на десятом месте.

В следующем туре 5 августа «Локомотив» дома примет «СКА-Хабаровск». Днем ранее «Анжи» на своем поле встретится с «Ростовом».