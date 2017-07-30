Венгерка Хоссу завоевала золото чемпионата мира в плавании на 400 метров комплексом
Источник: «Советский спорт»Комментарии
На чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия)
продолжаются соревнования по плаванию. На дистанции 400 метро комплексным
плаванием у женщин победила венгерская спортсменка Катинка Хоссу.
Победительница преодолела дистанцию за 4 минуты и 29,33 секунды Это новый рекорд чемпионатов мира. Второе место заняла испанка Мирея Бельмонте Гарсия. На третьем месте канадка Сидни Пикрем.
Будапешт (Венгрия)
Чемпионат мира по водным видам спорта
Плавание
Комплексное плавание. Женщины
400 метров
Финал
1. Катинка Хоссу (Венгрия) – 4.29,33
2. Мирея Бельмонте Гарсия (Испания) – 4.32,12
3. Сидни Пикрем (Канада) – 4.32,88
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