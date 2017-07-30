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«Оренбург» одержал победу в матче с «Зенитом-2»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч пятого тура первенства ФНЛ между «Оренбургом» и «Зенитом-2» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Оренбурга».

В составе победителей отличился Михал Дюриш на 27-й минуте. «Оренбург» на 12-м месте с шестью очками. У «Зенита-2» четыре очка и 17-е место.

ФНЛ

5-й тур

Матч

Оренбург - Зенит-2 - 1:0 (0:0)

Место и дата

30 июля 17:00, Газовик, Онлайн-трансляция

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