«Оренбург» одержал победу в матче с «Зенитом-2»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч пятого тура первенства ФНЛ между «Оренбургом» и «Зенитом-2»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Оренбурга».
В составе победителей отличился Михал Дюриш на 27-й минуте. «Оренбург»
на 12-м месте с шестью очками. У «Зенита-2» четыре очка и 17-е место.
ФНЛ
5-й тур
Матч
Оренбург - Зенит-2 - 1:0 (0:0)
Место и дата
30 июля 17:00, Газовик, Онлайн-трансляция
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