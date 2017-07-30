Итальянец Палтриньери победил в плавании на 1500 метров вольным стилем на чемпионате мира

На чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) состоялись соревнования по плаванию. На дистанции 1500 метров у мужчин победил итальянец Грегорио Палтриньери.

Победитель преодолел дистанцию за 14 минут и 35,85 секунд. Второе место занял украинец Михаил Романчук. На третьем месте австралиец Мак Хортон.

Чемпионат мира по водным видам спорта. Будапешт (Венгрия)

Плавание

Вольный стиль. Мужчины

1500 метров

Финал

1. Грегорио Палтриньери (Италия) 14.35,85

2. Михаил Романчук (Украина) 14.37,14

3. Мак Хортон (Австралия) 14.47,70