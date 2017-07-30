Александр Григорян: С чем связана реакция на игру Базелюка? С его трусостью

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:1) в матче третьего тура чемпионата России.

«С чем связана моя такая реакция на игру Базелюка? С его трусостью. Я не намерен говорить больше, достаточно того, что я и это произнес на всю страну.

Замены, которые я произвел, не оправдали себя. Если Лескано и Кацаев просто неудачно вошли в игру, то Базелюк не выдерживает никакой критики из-за его нежелания бороться.

У нас были хорошие контратаки, которые мы могли завершить голом, но в целом «Локомотив» имел слишком ощутимое преимущество во втором тайме. Я думаю, что все игроки, вышедшие на замену, не помогли команде», - сказал Григорян в эфире телеканала «Наш Футбол».