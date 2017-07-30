Александр Григорян: С чем связана реакция на игру Базелюка? С его трусостью
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тренер «Анжи» Александр Григорян прокомментировал поражение от «Локомотива»
(0:1) в матче третьего тура чемпионата России.
«С
чем связана моя такая реакция на игру Базелюка? С его трусостью. Я не намерен
говорить больше, достаточно того, что я и это произнес на всю страну.
Замены,
которые я произвел, не оправдали себя. Если Лескано и Кацаев просто неудачно
вошли в игру, то Базелюк не выдерживает никакой критики из-за его нежелания
бороться.
У нас были хорошие контратаки, которые мы могли завершить голом, но в целом «Локомотив» имел слишком ощутимое преимущество во втором тайме. Я думаю, что все игроки, вышедшие на замену, не помогли команде», - сказал Григорян в эфире телеканала «Наш Футбол».
Матч
Голы
Фернандеш 81 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Фарфан (Михалик, 90), Баринов (Миранчук А., 69), Миранчук А., Игнатьев, Денисов И., Тарасов, Фернандеш, Лысов (Рыбус, 46)
Анжи: Солосин, Фибел, Полуяхтов, Гулиев, Афонин, Брызгалов, Данченко, Хубулов (Кацаев, 54), Мамтов (Лескано, 46), Маркелов, Яковлев (Базелюк, 68)
Предупреждения:
Тарасов, 43; Фернандеш, 78; Кверквелия, 86 - Фибел, 90
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
30 июля 17:30, Локомотив, Текстовая трансляция