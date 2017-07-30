«Волгарь» дома обыграл «Олимпиец» и лидирует в ФНЛ
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч пятого тура первенства ФНЛ между «Волгарем» и «Олимпийцем»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Волгаря».
В составе победителей отличились Роман Акбашев и Руслан Машуков. У «Олимпийца»
гол в активе Виктора Карпухина. Отметим, что у гостей на 75-й минуте был удален
Ирек Ганиев.
«Волгарь» набрал 13 очков и занимает первое место. У «Олимпийца»
восемь очков и восьмое место.
ФНЛ
5-й тур
Матч
Волгарь - Олимпиец - 2:1 (0:0)
Место и дата
30 июля 18:00, Центральный, Онлайн-трансляция
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