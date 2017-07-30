«Волгарь» дома обыграл «Олимпиец» и лидирует в ФНЛ

Матч пятого тура первенства ФНЛ между «Волгарем» и «Олимпийцем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Волгаря».

В составе победителей отличились Роман Акбашев и Руслан Машуков. У «Олимпийца» гол в активе Виктора Карпухина. Отметим, что у гостей на 75-й минуте был удален Ирек Ганиев.

«Волгарь» набрал 13 очков и занимает первое место. У «Олимпийца» восемь очков и восьмое место.

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5-й тур