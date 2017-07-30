Константин Базелюк: Ничего не знаю и слов Григоряна не слышал
Нападающий
«Анжи» Константин Базелюк после матча с «Локомотивом» (0:1) отказался
комментировать слова главного тренера махачкалинцев Александра Григоряна,
который обвинил футболиста в трусости.
«Ничего
не хочу говорить. Ничего не знаю и слов Григоряна ещё не слышал», – приводит
слова Базелюка «Чемпионат.com».
Напомним, Базелюк вышел на замену в матче с «Локомотивом» на 68-й минуте встречи.
Матч
Голы
Фернандеш 81 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Фарфан (Михалик, 90), Баринов (Миранчук А., 69), Миранчук А., Игнатьев, Денисов И., Тарасов, Фернандеш, Лысов (Рыбус, 46)
Анжи: Солосин, Фибел, Полуяхтов, Гулиев, Афонин, Брызгалов, Данченко, Хубулов (Кацаев, 54), Мамтов (Лескано, 46), Маркелов, Яковлев (Базелюк, 68)
Предупреждения:
Тарасов, 43; Фернандеш, 78; Кверквелия, 86 - Фибел, 90
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
30 июля 17:30, Локомотив, Текстовая трансляция