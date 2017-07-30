Константин Базелюк: Ничего не знаю и слов Григоряна не слышал

Нападающий «Анжи» Константин Базелюк после матча с «Локомотивом» (0:1) отказался комментировать слова главного тренера махачкалинцев Александра Григоряна, который обвинил футболиста в трусости.

«Ничего не хочу говорить. Ничего не знаю и слов Григоряна ещё не слышал», – приводит слова Базелюка «Чемпионат.com».

Напомним, Базелюк вышел на замену в матче с «Локомотивом» на 68-й минуте встречи.