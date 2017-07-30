Американки победили в комбинированной эстафете 4X100 метров с мировым рекордом, Россия на втором месте

На чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) состоялись соревнования по плаванию. В комбинированной эстафете 4X100 метров у женщин победу одержала сборная США.

Результат победительниц – 3 минуты и 51,55 секунд . На втором месте сборная России. Третьей стала сборная Австралии. За сборную России выступали Анастасия Фесикова, Юлия Ефимова, Светлана Чимрова и Вероника Попова. Отметим также, что россиянки установили новый рекорд Европы.

Будапешт (Венгрия)

Чемпионат мира по водным видам спорта

Плавание

Комбинированная эстафета. 4X100 метров

Женщины

Финал

1. США – 3.51,55

2. Россия (Анастасия Фесикова, Юлия Ефимова, Светлана Чимрова, Вероника Попова) – 3.53,38

3. Австралия – 3.54,29