«Тосно» – «Зенит». Кокорин забил 50 голов в РФПЛ
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин открыл счет в матче 3-го тура РФПЛ против «Тосно».
Этот гол стал для форварда 50-м в рамках чемпионата России.
Напомним, Кокорин выступал за «Динамо» с 2008 года, а зимой 2016-го перешел в «Зенит». Всего в премьер-лиге форвард провел 211 матчей, из них 40 - за петербургский клуб.
Матч
Голы
Кокорин 10 (0:1).
Состав
Тосно: Юрченко, Дугалич, Чернов, Шахов, Дудиев, Галиулин (Палиенко, 64), Карницкий, Казаев (Марков, 70), Роша, Мелкадзе (Мирзов, 62), Заболотный
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Паредес, Шатов (Дзюба, 55), Хави Гарсия, Кузяев, Ерохин, Кокорин, Дриусси
Предупреждения:
Чернов, 19; Галиулин, 55 - Ерохин, 45
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
30 июля 20:00, Петровский, Текстовая трансляция
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