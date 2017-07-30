«Тосно» – «Зенит». Кокорин забил 50 голов в РФПЛ

читайте также

«Локомотив» арендует Дзюбу? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Владислав Игнатьев: Мяч просто не хотел идти в ворота Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился впечатлениями после матча против «Анжи» в третьем туре чемпионата России. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

«Тосно» – «Зенит». Фанаты хозяев устроили драку с представителями полиции (видео) На 50-й минуте на секторе фанатов «Тосно» началась потасовка с ОМОНом.

Гилерме: Кто же откажется от Дзюбы! Вратарь «Локомотива» рассказал о трудной победе над «Анжи», кому команда ее посвятила, и что подарила президенту клуба Илье Геркусу.