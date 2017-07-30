Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар0 : 1Ростов
Футбол  Тосно0 : 1Зенит
Футбол  Локомотив1 : 0Анжи
Футбол  Англия- : -Франция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Тосно» – «Зенит». Кокорин забил 50 голов в РФПЛ

Сергей Разин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин открыл счет в матче 3-го тура РФПЛ против «Тосно».

Этот гол стал для форварда 50-м в рамках чемпионата России.

Напомним, Кокорин выступал за «Динамо» с 2008 года, а зимой 2016-го перешел в «Зенит». Всего в премьер-лиге форвард провел 211 матчей, из них 40 - за петербургский клуб.

Матч

Тосно - Зенит - 0:1 (0:1)

2-й тайм

Голы

Кокорин 10 (0:1).

Состав

Тосно: Юрченко, Дугалич, Чернов, Шахов, Дудиев, Галиулин (Палиенко, 64), Карницкий, Казаев (Марков, 70), Роша, Мелкадзе (Мирзов, 62), Заболотный

Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Паредес, Шатов (Дзюба, 55), Хави Гарсия, Кузяев, Ерохин, Кокорин, Дриусси

Предупреждения:

Чернов, 19; Галиулин, 55 - Ерохин, 45

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

30 июля 20:00, Петровский, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Локомотив» арендует Дзюбу? Таблица трансферов РФПЛ«Локомотив» арендует Дзюбу? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Владислав Игнатьев: Мяч просто не хотел идти в воротаПолузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился впечатлениями после матча против «Анжи» в третьем туре чемпионата России. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.«Тосно» – «Зенит». Фанаты хозяев устроили драку с представителями полиции (видео)На 50-й минуте на секторе фанатов «Тосно» началась потасовка с ОМОНом.Гилерме: Кто же откажется от Дзюбы!Гилерме: Кто же откажется от Дзюбы!Вратарь «Локомотива» рассказал о трудной победе над «Анжи», кому команда ее посвятила, и что подарила президенту клуба Илье Геркусу.Неманья Пейчинович: «Локомотиву» хватает сил, мне нравится играть в таком ритмеЗащитник «Локомотива» Неманья Пейчинович поделился впечатлениями после матча против «Анжи» в третьем туре чемпионата России. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.
Плавание
Американки победили в комбинированной эстафете 4X100 метров с мировым рекордом, Россия на втором месте
Футбол
Константин Базелюк: Ничего не знаю и слов Григоряна не слышал
Футбол
«Тосно» – «Зенит». Видео гола Кокорина
Футбол
Александр Григорян: С чем связана реакция на игру Базелюка? С его трусостью
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Александр Кокорин
Александр Кокоринвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости