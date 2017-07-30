Гилерме: Подарили Геркусу на юбилей футболку с автографами

Вратарь «Локомотива» Гилерме рассказал, что думает о победе над «Анжи», и что команда подарила президенту клубу Илье Геркусу на 45-летие.

– Бремя лидерства тяжело дается?

– Ну, трудно… Особенно тяжело играть против команд, которые действуют от обороны. Не знаю, какой процент владения мячом был, но у «Анжи» был только один момент в первом тайме и несколько не очень опасных контратак во втором. Мы же все время атаковали. Я всегда ребятам говорю, что с такими соперниками тяжелее, чем со «Спартаком» или ЦСКА. Те больше атакуют, дают больше пространства. Хорошо, что дотерпели, дождались хорошего момента. И забили.

– Президента как поздравили? Что подарили?

– Футболку с его именем, цифрой 45, все игроки расписались на ней.

Девять очков на старте чемпионата!

Поздравили президента «Локомотива» с днём рождения в победной раздевалке 👍🏻🎉#ЖелезноВместе pic.twitter.com/SDLu5tRa6Y — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 30 июля 2017 г.

После этой игры «Локомотив» набрал девять очков и делит первую строчку в турнирной таблице РФПЛ с «Ахматом». «Анжи», имея в активе три очка, находится на десятом месте.

В следующем туре 5 августа «Локомотив» дома примет «СКА-Хабаровск». Днем ранее «Анжи» на своем поле встретится с «Ростовом».

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