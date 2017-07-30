Гилерме: Подарили Геркусу на юбилей футболку с автографами
Вратарь «Локомотива» Гилерме рассказал, что думает о победе над «Анжи», и что команда подарила президенту клубу Илье Геркусу на 45-летие.
– Бремя лидерства тяжело дается?
– Ну, трудно… Особенно тяжело играть против команд, которые действуют от обороны. Не знаю, какой процент владения мячом был, но у «Анжи» был только один момент в первом тайме и несколько не очень опасных контратак во втором. Мы же все время атаковали. Я всегда ребятам говорю, что с такими соперниками тяжелее, чем со «Спартаком» или ЦСКА. Те больше атакуют, дают больше пространства. Хорошо, что дотерпели, дождались хорошего момента. И забили.
– Президента как поздравили? Что подарили?
– Футболку с его именем, цифрой 45, все игроки расписались на ней.
Девять очков на старте чемпионата!— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 30 июля 2017 г.
Поздравили президента «Локомотива» с днём рождения в победной раздевалке 👍🏻🎉#ЖелезноВместе pic.twitter.com/SDLu5tRa6Y
После этой игры «Локомотив» набрал девять очков и делит первую строчку в турнирной таблице РФПЛ с «Ахматом». «Анжи», имея в активе три очка, находится на десятом месте.
В следующем туре 5 августа «Локомотив» дома примет «СКА-Хабаровск». Днем ранее «Анжи» на своем поле встретится с «Ростовом».
Матч
Голы
Фернандеш 81 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Фарфан (Михалик, 90), Баринов (Миранчук А., 69), Миранчук А., Игнатьев, Денисов И., Тарасов, Фернандеш, Лысов (Рыбус, 46)
Анжи: Солосин, Фибел, Полуяхтов, Гулиев, Афонин, Брызгалов, Данченко, Хубулов (Кацаев, 54), Мамтов (Лескано, 46), Маркелов, Яковлев (Базелюк, 68)
Предупреждения:
Тарасов, 43; Фернандеш, 78; Кверквелия, 86 - Фибел, 90
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
30 июля 17:30, Локомотив, Текстовая трансляция