Сборная России по пляжному футболу выиграла домашний этап Евролиги

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев поделился впечатлениями от победы над командой Белоруссии (3:2) в матче второго тура третьего этапа Евролиги

Михаил Лихачев: До конца верили в победу и к счастью мы забили гол

Михаил Лихачев: До конца верили в победу и к счастью мы забили гол Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев поделился впечатлениями от победы над командой Белоруссии (3:2) в матче второго тура третьего этапа Евролиги

В матче второго тура третьего этапа Евролиги сборная России в Москве обыграла команду Белоруссии со счетом 3:2.

Сборная России по пляжному футболу переиграла команду Белоруссии на этапе Евролиги в Москве

Сборная России по пляжному футболу переиграла команду Белоруссии на этапе Евролиги в Москве В матче второго тура третьего этапа Евролиги сборная России в Москве обыграла команду Белоруссии со счетом 3:2.

Сборная России заняла третье место на турнире «Мундиалито» Сборная России заняла третье место на международном турнире «Мундиалито» в Кашкайше (Португалия).