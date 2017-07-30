Сборная России по пляжному футболу выиграла домашний этап Евролиги
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В заключительном матче третьего этапа Евролиги в Москве сборная
России по пляжному футболу обыграла команду Швейцарии со счетом 7:4.
В составе победителей хет-трик оформил Алексей
Макаров и по разу отличились Виктор Крышанов, Антон Шкарин, Дмитрий Шишин и
Юрий Крашенинников.
Таким образом, российская команда с тремя победами в
трех играх выиграла домашний этап Евролиги.
Напомним, четвертый этап Евролиги пройдет с 11 по 13
августа в Венгрии.
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