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Сборная России по пляжному футболу выиграла домашний этап Евролиги

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В заключительном матче третьего этапа Евролиги в Москве сборная России по пляжному футболу обыграла команду Швейцарии со счетом 7:4.

В составе победителей хет-трик оформил Алексей Макаров и по разу отличились Виктор Крышанов, Антон Шкарин, Дмитрий Шишин и Юрий Крашенинников.

Таким образом, российская команда с тремя победами в трех играх выиграла домашний этап Евролиги.

Напомним, четвертый этап Евролиги пройдет с 11 по 13 августа в Венгрии.

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