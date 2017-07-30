Юрий Семин: Фарфан оказывал большое давление на соперника

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу над «Анжи» (1:0) в матче 3-го тура РФПЛ.

– Первый тайм «Анжи» играли очень здорово, вообще команда довольно неприятная. Мы могли забить в начале быстрый гол, но в итоге не получилось. Второй тайм соперник дал нам больше простора. Но я недоволен игрой своей команды в обороне, «Анжи» мог нам забить, и не один раз. «Локомотив» также мог забить и раньше, но где-то нам просто не везло. Главное мы выиграли и это хорошо.

– Какое впечатление оставил Рыбус?

– Рыбус – игрок квалифицированный, ему нужно набрать физические кондиции

– Как оцените игру Фарфана в нападении?

– Я считаю, что Фарфан достаточно неплохо, он выполнял большой объем работы, плюс у него было два стопроцентных момента, но не удалось забить, не хватило везения, а так он сыграл полезно, он оказывал большое давление на соперника.

– Михалик полностью восстановился?

– Да, он в порядке. Ему надо чисто физически немного набрать, а в остальном все норм.

– Антон Миранчук нормально влился в игру?

– Я бы никого не стал выделять, на мой взгляд во втором тайме все сыграли хорошо.

После этой игры «Локомотив» набрал девять очков и делит первую строчку в турнирной таблице РФПЛ с «Ахматом». «Анжи», имея в активе три очка, находится на десятом месте.

В следующем туре 5 августа «Локомотив» дома примет «СКА-Хабаровск». Днем ранее «Анжи» на своем поле встретится с «Ростовом».

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