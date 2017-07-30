Юрий Семин: Фарфан оказывал большое давление на соперника
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу над «Анжи» (1:0) в матче 3-го тура РФПЛ.
– Первый тайм «Анжи» играли очень здорово, вообще команда довольно неприятная. Мы могли забить в начале быстрый гол, но в итоге не получилось. Второй тайм соперник дал нам больше простора. Но я недоволен игрой своей команды в обороне, «Анжи» мог нам забить, и не один раз. «Локомотив» также мог забить и раньше, но где-то нам просто не везло. Главное мы выиграли и это хорошо.
– Какое впечатление оставил Рыбус?
– Рыбус – игрок квалифицированный, ему нужно набрать физические кондиции
– Как оцените игру Фарфана в нападении?
– Я считаю, что Фарфан достаточно неплохо, он выполнял большой объем работы, плюс у него было два стопроцентных момента, но не удалось забить, не хватило везения, а так он сыграл полезно, он оказывал большое давление на соперника.
– Михалик полностью восстановился?
– Да, он в порядке. Ему надо чисто физически немного набрать, а в остальном все норм.
– Антон Миранчук нормально влился в игру?
– Я бы никого не стал выделять, на мой взгляд во втором тайме все сыграли хорошо.
После этой игры «Локомотив» набрал девять очков и делит первую строчку в турнирной таблице РФПЛ с «Ахматом». «Анжи», имея в активе три очка, находится на десятом месте.
В следующем туре 5 августа «Локомотив» дома примет «СКА-Хабаровск». Днем ранее «Анжи» на своем поле встретится с «Ростовом».
Матч
Голы
Фернандеш 81 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Фарфан (Михалик, 90), Баринов (Миранчук А., 69), Миранчук А., Игнатьев, Денисов И., Тарасов, Фернандеш, Лысов (Рыбус, 46)
Анжи: Солосин, Фибел, Полуяхтов, Гулиев, Афонин, Брызгалов, Данченко, Хубулов (Кацаев, 54), Мамтов (Лескано, 46), Маркелов, Яковлев (Базелюк, 68)
Предупреждения:
Тарасов, 43; Фернандеш, 78; Кверквелия, 86 - Фибел, 90
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
30 июля 17:30, Локомотив, Текстовая трансляция