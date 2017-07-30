Александр Григорян: Игроки, вышедшие на замену, ослабили игру

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:1) в матче 3-го тура РФПЛ.

– В первом тайме мы играли неплохо, но во втором тайме замены не сработали. Во второй половине встречи, я хотел выпустить двух свежих игроков, к сожалению замены, не сработали вообще. Игроки, вышедшие на замену – резко ослабили игру. «Локомотив», особенно во втором тайме владел непросто преимуществом территориальным, но и игровым преимуществом. У нас были моменты, но к сожалению, реализовать их не удалось. Железнодорожники заслуженно победили, – сказал тренер.

После этой игры «Локомотив» набрал девять очков и делит первую строчку в турнирной таблице РФПЛ с «Ахматом». «Анжи», имея в активе три очка, находится на десятом месте.

В следующем туре 5 августа «Локомотив» дома примет «СКА-Хабаровск». Днем ранее «Анжи» на своем поле встретится с «Ростовом».

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