Александр Григорян: Игроки, вышедшие на замену, ослабили игру
Главный тренер «Анжи» Александр Григорян прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:1) в матче 3-го тура РФПЛ.
– В первом тайме мы играли неплохо, но во втором тайме замены не сработали. Во второй половине встречи, я хотел выпустить двух свежих игроков, к сожалению замены, не сработали вообще. Игроки, вышедшие на замену – резко ослабили игру. «Локомотив», особенно во втором тайме владел непросто преимуществом территориальным, но и игровым преимуществом. У нас были моменты, но к сожалению, реализовать их не удалось. Железнодорожники заслуженно победили, – сказал тренер.
После этой игры «Локомотив» набрал девять очков и делит первую строчку в турнирной таблице РФПЛ с «Ахматом». «Анжи», имея в активе три очка, находится на десятом месте.
В следующем туре 5 августа «Локомотив» дома примет «СКА-Хабаровск». Днем ранее «Анжи» на своем поле встретится с «Ростовом».
Матч
Голы
Фернандеш 81 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Фарфан (Михалик, 90), Баринов (Миранчук А., 69), Миранчук А., Игнатьев, Денисов И., Тарасов, Фернандеш, Лысов (Рыбус, 46)
Анжи: Солосин, Фибел, Полуяхтов, Гулиев, Афонин, Брызгалов, Данченко, Хубулов (Кацаев, 54), Мамтов (Лескано, 46), Маркелов, Яковлев (Базелюк, 68)
Предупреждения:
Тарасов, 43; Фернандеш, 78; Кверквелия, 86 - Фибел, 90
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
30 июля 17:30, Локомотив, Текстовая трансляция