Гилерме: Ари попросил выиграть для него

Вратарь «Локомотива» Гилерме рассказал, что команда посвятила победу над «Анжи» травмированному нападающему Ари.

– Большая ответственность играть в день празднования 95-летия клуба. Мы ведь тоже хотели подарить победу. Плюс перед игрой особенно отмечали, что нужно выиграть ради Ари. Он сам попросил сделать это для него. Хорошо, что получилось.

После этой игры «Локомотив» набрал девять очков и делит первую строчку в турнирной таблице РФПЛ с «Ахматом». «Анжи», имея в активе три очка, находится на десятом месте.

В следующем туре 5 августа «Локомотив» дома примет «СКА-Хабаровск». Днем ранее «Анжи» на своем поле встретится с «Ростовом».

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