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Гилерме: Ари попросил выиграть для него

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вратарь «Локомотива» Гилерме рассказал, что команда посвятила победу над «Анжи» травмированному нападающему Ари.

– Большая ответственность играть в день празднования 95-летия клуба. Мы ведь тоже хотели подарить победу. Плюс перед игрой особенно отмечали, что нужно выиграть ради Ари. Он сам попросил сделать это для него. Хорошо, что получилось.

После этой игры «Локомотив» набрал девять очков и делит первую строчку в турнирной таблице РФПЛ с «Ахматом». «Анжи», имея в активе три очка, находится на десятом месте.

В следующем туре 5 августа «Локомотив» дома примет «СКА-Хабаровск». Днем ранее «Анжи» на своем поле встретится с «Ростовом». 

Видео гола Фернандеша

Матч

Локомотив - Анжи - 1:0 (0:0)

Голы

Фернандеш 81 (1:0).

Состав

Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Фарфан (Михалик, 90), Баринов (Миранчук А., 69), Миранчук А., Игнатьев, Денисов И., Тарасов, Фернандеш, Лысов (Рыбус, 46)

Анжи: Солосин, Фибел, Полуяхтов, Гулиев, Афонин, Брызгалов, Данченко, Хубулов (Кацаев, 54), Мамтов (Лескано, 46), Маркелов, Яковлев (Базелюк, 68)

Предупреждения:

Тарасов, 43; Фернандеш, 78; Кверквелия, 86 - Фибел, 90

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

30 июля 17:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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