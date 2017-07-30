Американцы победили в комбинированной эстафете 4X100 метров на ЧМ, Россия – третья
Источник: «Советский спорт»Комментарии
На чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия)
состоялись соревнования по плаванию. В
комбинированной эстафете 4X100
метров у мужчин победу одержала сборная США.
Второе место заняла сборная Великобритании. На третьем месте сборная России. За российскую команду выступали Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Александр Попков и Владимир Морозов.
Будапешт (Венгрия)
Чемпионат мира по водным видам спорта
Плавание
Комбинированная эстафета. 4X100 метров
Мужчины
Финал
1. США – 3.27,91
2. Великобритания – 3.28,95
3. Россия (Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Александр Попков, Владимир Морозов) – 3.29,76
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