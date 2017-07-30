Американцы победили в комбинированной эстафете 4X100 метров на ЧМ, Россия – третья

На чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) состоялись соревнования по плаванию. В комбинированной эстафете 4X100 метров у мужчин победу одержала сборная США.

Второе место заняла сборная Великобритании. На третьем месте сборная России. За российскую команду выступали Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Александр Попков и Владимир Морозов.

Будапешт (Венгрия)

Чемпионат мира по водным видам спорта

Плавание

Комбинированная эстафета. 4X100 метров

Мужчины

Финал

1. США – 3.27,91

2. Великобритания – 3.28,95

3. Россия (Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Александр Попков, Владимир Морозов) – 3.29,76