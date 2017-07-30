«Арсенал» стал победителем Кубка Эмиратов, несмотря на поражение «Севилье»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче второго тура Кубка Эмиратов лондонский «Арсенал»
проиграл «Севилье» со счетом 1:2.
В составе победителей голами отметились Хоакин
Корреа и Стивен Н’Зонзи, забившие на 49-й и 69-й минутах соответственно. Единственный
мяч у «Канониров» забил новичок клуба Александр Ляказетт, отличившийся на 62-й
минуте.
Не смотря на поражение, подопечные Арсена Венгера с
девятью очками стали победителями двухдневного турнира. На второй строчке
расположилась «Севилья», в активе которой также девять очков. Третье место
досталось «РБ Лейпцигу» (5 очков), замкнула квартет участников «Бенфика» (2
очка).
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