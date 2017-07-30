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Сборная России заняла третье место в медальном зачете ЧМ по водным видам спорта, победили американцы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Будапеште (Венгрия) завершился чемпионат мира по водным видам спорта. Первое место в неофициальном медальном зачете заняла сборная США.

Всего американцы завоевали 46 медалей: 21 золотая, 12 серебряных и 13 бронзовых. На втором месте сборная Китая с 30 медалями. В активе китайцев 12 золотых медалей, 12 серебряных и шесть бронзовых.

Третьей в медальном зачете стала сборная России. Российские спортсмены завоевали 11 золотых медалей, шесть серебряных и восемь бронзовых (всего 30).

Неофициальный медальный зачет

1. США – 21-12-13 (46)
2. Китай – 12-12-6 (30)
3. Россия – 11-6-8 (25)
4. Франция – 6-1-2 (9)
5. Великобритания – 5-3-3 (11)
6. Италия – 4-3-9 (16)
7. Австралия – 3-5-4 (12)
8. Швеция – 3-1-0 (4)
9. Венгрия – 2-5-2 (9)
10. Бразилия – 2-4-2 (8)

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