Сборная России заняла третье место в медальном зачете ЧМ по водным видам спорта, победили американцы

В Будапеште (Венгрия) завершился чемпионат мира по водным видам спорта. Первое место в неофициальном медальном зачете заняла сборная США.

Всего американцы завоевали 46 медалей: 21 золотая, 12 серебряных и 13 бронзовых. На втором месте сборная Китая с 30 медалями. В активе китайцев 12 золотых медалей, 12 серебряных и шесть бронзовых.

Третьей в медальном зачете стала сборная России. Российские спортсмены завоевали 11 золотых медалей, шесть серебряных и восемь бронзовых (всего 30).

Неофициальный медальный зачет

1. США – 21-12-13 (46)

2. Китай – 12-12-6 (30)

3. Россия – 11-6-8 (25)

4. Франция – 6-1-2 (9)

5. Великобритания – 5-3-3 (11)

6. Италия – 4-3-9 (16)

7. Австралия – 3-5-4 (12)

8. Швеция – 3-1-0 (4)

9. Венгрия – 2-5-2 (9)

10. Бразилия – 2-4-2 (8)