Себастьян Феттель: Гонка получилась очень сложной, хотя со стороны могло показаться иначе
Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель поделился
впечатлениями от победы в гонке Гран-при Венгрии.
«Я невероятно счастлив! Гонка получилась очень
сложной, хотя со стороны могло показаться иначе. На первых трех-четырех кругах
после ухода автомобиля безопасности, все было в моих руках.
Затем что-то случилось с рулевым управлением – не
знаю, что именно, но машину вело в сторону. Ситуация ухудшалась, поэтому мне
приходилось держаться подальше от поребриков, чтобы поберечь машину. Было
непросто, да и Кими мог ехать быстрее, тогда как у меня не было темпа.
В конце скорость вернулась, но мне приходилось
сохранять концентрацию до самого финиша. Я рассчитывал, что смогу перевести
дыхание на нескольких кругах, но этого не произошло. Отличный результат, отличный
день, спасибо за поддержку», - приводит слова Феттеля F1news.ru.