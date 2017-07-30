Себастьян Феттель: Гонка получилась очень сложной, хотя со стороны могло показаться иначе

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель поделился впечатлениями от победы в гонке Гран-при Венгрии.

«Я невероятно счастлив! Гонка получилась очень сложной, хотя со стороны могло показаться иначе. На первых трех-четырех кругах после ухода автомобиля безопасности, все было в моих руках.

Затем что-то случилось с рулевым управлением – не знаю, что именно, но машину вело в сторону. Ситуация ухудшалась, поэтому мне приходилось держаться подальше от поребриков, чтобы поберечь машину. Было непросто, да и Кими мог ехать быстрее, тогда как у меня не было темпа.

В конце скорость вернулась, но мне приходилось сохранять концентрацию до самого финиша. Я рассчитывал, что смогу перевести дыхание на нескольких кругах, но этого не произошло. Отличный результат, отличный день, спасибо за поддержку», - приводит слова Феттеля F1news.ru.