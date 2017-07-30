Неманья Пейчинович: «Локомотиву» хватает сил, мне нравится играть в таком ритме
Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович поделился
впечатлениями после матча против «Анжи» в третьем туре чемпионата России. Напомним,
что его команда победила со счетом 1:0
– Как вам играется с Бариновым и Кверквелией в обороне?
– По схеме с тремя центральными защитниками мы играли еще в прошлом сезоне, отрабатывали ее на сборе. Если раньше возникали проблемы, то теперь действуем более компактно.
– По ходу матча перешли на
схему с двумя центральными защитниками.
– Это план тренерского штаба, который сработал. Нам нужен был свежий футболист в центр поля. Вышел Антон Миранчук и здорово вписался в игру.
– Снова додавили в концовке,
хотя казалось, что после тяжелого начала сезона может не хватить сил.
– Сил хватает. Мы немного подустали после матча со «Спартаком», но уже после ЦСКА чувствовали себя хорошо. Мне нравится играть в таком ритме. Впереди Лига Европы. Нужно привыкать.
– Девять очков на старте сезона
добавят уверенности?
– Конечно. Теперь будем готовиться к «СКА-Хабаровску». Судя по матчу с «Зенитом», это неплохая команда, – цитирует Пейчиновича официальный сайт «Локомотива».
На 81-й минуте единственный мяч в этой встрече забил португальский полузащитник железнодорожников Мануэл Фернандеш, в касание замкнувший прострел Владислава Игнатьева с правого фланга.
После
этой игры «Локомотив» набрал девять очков и делит первую строчку в турнирной
таблице РФПЛ с «Ахматом». «Анжи», имея в активе три очка, находится на десятом
месте.
В следующем туре 5 августа «Локомотив» дома примет «СКА-Хабаровск». Днем ранее «Анжи» на своем поле встретится с «Ростовом».
Матч
Голы
Фернандеш 81 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Фарфан (Михалик, 90), Баринов (Миранчук А., 69), Миранчук А., Игнатьев, Денисов И., Тарасов, Фернандеш, Лысов (Рыбус, 46)
Анжи: Солосин, Фибел, Полуяхтов, Гулиев, Афонин, Брызгалов, Данченко, Хубулов (Кацаев, 54), Мамтов (Лескано, 46), Маркелов, Яковлев (Базелюк, 68)
Предупреждения:
Тарасов, 43; Фернандеш, 78; Кверквелия, 86 - Фибел, 90
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
30 июля 17:30, Локомотив, Текстовая трансляция