Неманья Пейчинович: «Локомотиву» хватает сил, мне нравится играть в таком ритме

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович поделился впечатлениями после матча против «Анжи» в третьем туре чемпионата России. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0

– Как вам играется с Бариновым и Кверквелией в обороне?

– По схеме с тремя центральными защитниками мы играли еще в прошлом сезоне, отрабатывали ее на сборе. Если раньше возникали проблемы, то теперь действуем более компактно.

– По ходу матча перешли на схему с двумя центральными защитниками.

– Это план тренерского штаба, который сработал. Нам нужен был свежий футболист в центр поля. Вышел Антон Миранчук и здорово вписался в игру.

– Снова додавили в концовке, хотя казалось, что после тяжелого начала сезона может не хватить сил.

– Сил хватает. Мы немного подустали после матча со «Спартаком», но уже после ЦСКА чувствовали себя хорошо. Мне нравится играть в таком ритме. Впереди Лига Европы. Нужно привыкать.

– Девять очков на старте сезона добавят уверенности?

– Конечно. Теперь будем готовиться к «СКА-Хабаровску». Судя по матчу с «Зенитом», это неплохая команда, – цитирует Пейчиновича официальный сайт «Локомотива».

На 81-й минуте единственный мяч в этой встрече забил португальский полузащитник железнодорожников Мануэл Фернандеш, в касание замкнувший прострел Владислава Игнатьева с правого фланга.

После этой игры «Локомотив» набрал девять очков и делит первую строчку в турнирной таблице РФПЛ с «Ахматом». «Анжи», имея в активе три очка, находится на десятом месте.

В следующем туре 5 августа «Локомотив» дома примет «СКА-Хабаровск». Днем ранее «Анжи» на своем поле встретится с «Ростовом».