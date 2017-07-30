Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар0 : 1Ростов
Футбол  Тосно0 : 1Зенит
Футбол  Локомотив1 : 0Анжи
Футбол  Англия- : -Франция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Неманья Пейчинович: «Локомотиву» хватает сил, мне нравится играть в таком ритме

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович поделился впечатлениями после матча против «Анжи» в третьем туре чемпионата России. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0

– Как вам играется с Бариновым и Кверквелией в обороне?
– По схеме с тремя центральными защитниками мы играли еще в прошлом сезоне, отрабатывали ее на сборе. Если раньше возникали проблемы, то теперь действуем более компактно.

– По ходу матча перешли на схему с двумя центральными защитниками.
– Это план тренерского штаба, который сработал. Нам нужен был свежий футболист в центр поля. Вышел Антон Миранчук и здорово вписался в игру.

– Снова додавили в концовке, хотя казалось, что после тяжелого начала сезона может не хватить сил.
– Сил хватает. Мы немного подустали после матча со «Спартаком», но уже после ЦСКА чувствовали себя хорошо. Мне нравится играть в таком ритме. Впереди Лига Европы. Нужно привыкать.

– Девять очков на старте сезона добавят уверенности?
– Конечно. Теперь будем готовиться к «СКА-Хабаровску». Судя по матчу с «Зенитом», это неплохая команда, – цитирует Пейчиновича официальный сайт «Локомотива».

На 81-й минуте единственный мяч в этой встрече забил португальский полузащитник железнодорожников Мануэл Фернандеш, в касание замкнувший прострел Владислава Игнатьева с правого фланга.

После этой игры «Локомотив» набрал девять очков и делит первую строчку в турнирной таблице РФПЛ с «Ахматом». «Анжи», имея в активе три очка, находится на десятом месте.

В следующем туре 5 августа «Локомотив» дома примет «СКА-Хабаровск». Днем ранее «Анжи» на своем поле встретится с «Ростовом».

Матч

Локомотив - Анжи - 1:0 (0:0)

Голы

Фернандеш 81 (1:0).

Состав

Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Фарфан (Михалик, 90), Баринов (Миранчук А., 69), Миранчук А., Игнатьев, Денисов И., Тарасов, Фернандеш, Лысов (Рыбус, 46)

Анжи: Солосин, Фибел, Полуяхтов, Гулиев, Афонин, Брызгалов, Данченко, Хубулов (Кацаев, 54), Мамтов (Лескано, 46), Маркелов, Яковлев (Базелюк, 68)

Предупреждения:

Тарасов, 43; Фернандеш, 78; Кверквелия, 86 - Фибел, 90

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

30 июля 17:30, Локомотив, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Локомотив» арендует Дзюбу? Таблица трансферов РФПЛ«Локомотив» арендует Дзюбу? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Владислав Игнатьев: Мяч просто не хотел идти в воротаПолузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился впечатлениями после матча против «Анжи» в третьем туре чемпионата России. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.«Тосно» – «Зенит». Фанаты хозяев устроили драку с представителями полиции (видео)На 50-й минуте на секторе фанатов «Тосно» началась потасовка с ОМОНом.Гилерме: Кто же откажется от Дзюбы!Гилерме: Кто же откажется от Дзюбы!Вратарь «Локомотива» рассказал о трудной победе над «Анжи», кому команда ее посвятила, и что подарила президенту клуба Илье Геркусу.Мацей Рыбус: Приятно вернуться в чемпионат РоссииМацей Рыбус: Приятно вернуться в чемпионат РоссииЗащитник «Локомотива» Мацей Рыбус рассказал о своем дебюте в московском клубе.
Плавание
Американки победили в комбинированной эстафете 4X100 метров с мировым рекордом, Россия на втором месте
Футбол
Константин Базелюк: Ничего не знаю и слов Григоряна не слышал
Футбол
«Тосно» – «Зенит». Видео гола Кокорина
Футбол
Александр Григорян: С чем связана реакция на игру Базелюка? С его трусостью
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Анжи
Анжикалендарьстатистика
Неманья Пейчинович
Неманья Пейчиновичвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости