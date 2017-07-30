«Тосно» – «Зенит». Фанаты хозяев устроили драку с представителями полиции (видео)

На 50-й минуте на секторе фанатов «Тосно» началась потасовка с ОМОНом.

Болельщики хозяев на фанатском секторе начали жечь файеры. Представители полиции зашли на сектор, чтобы вывести нарушителей. После этого началась потасовка, но через несколько минут сотрудники ОМОН смогли остановить конфликт и увели с сектора несколько фанатов.

В это время фанаты «Зенита» скандировали оскорбительные кричалки в адрес представителей полиции.

Напомним, матч проходит на стадионе «Петровский» и начался в 20:00. К 50-й минуте счет был 1:0 в пользу сине-бело-голубых.