«Тосно» – «Зенит». Фанаты хозяев устроили драку с представителями полиции (видео)
На 50-й минуте на секторе фанатов «Тосно» началась потасовка с ОМОНом.
Болельщики хозяев на фанатском секторе начали жечь файеры. Представители полиции зашли на сектор, чтобы вывести нарушителей. После этого началась потасовка, но через несколько минут сотрудники ОМОН смогли остановить конфликт и увели с сектора несколько фанатов.
В это время фанаты «Зенита» скандировали оскорбительные кричалки в адрес представителей полиции.
Напомним, матч проходит на стадионе «Петровский» и начался в 20:00. К 50-й минуте счет был 1:0 в пользу сине-бело-голубых.
Матч
Голы
Кокорин 10 (0:1).
Состав
Тосно: Юрченко, Дугалич, Чернов, Шахов, Дудиев, Галиулин (Палиенко, 64), Карницкий, Казаев (Марков, 70), Роша, Мелкадзе (Мирзов, 62), Заболотный
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Паредес, Шатов (Дзюба, 55), Хави Гарсия, Кузяев, Ерохин, Кокорин, Дриусси
Предупреждения:
Чернов, 19; Галиулин, 55 - Ерохин, 45
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
30 июля 20:00, Петровский, Текстовая трансляция