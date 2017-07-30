Даниил Квят: Хорошая гонка, по итогам которой я остался без награды

Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал результаты гонки Гран-при Венгрии, по итогам которой россиянин занял 12-е место, но переместился на 11-ю строчку из-за штрафа Кевину Магнуссену.

«Честно говоря, гонка прошла хорошо. У меня был действительно неплохой темп, шины отлично работали, все шло хорошо. Жаль, что я стартовал с последних позиций. Очень хорошая гонка, по итогам которой я остался без награды.

Еще до старта мы знали, что, если получится собрать вместе все составляющие, в гонке машина будет мегабыстрой. Я бы заработал очки. Не знаю сколько, но заработал бы. Я застрял позади более медленных машин, но сейчас уже ничего не изменить. Скорость машины была многообещающей», - приводит слова Квята F1news.ru.