Даниил Квят: Хорошая гонка, по итогам которой я остался без награды
Источник: F1news.ruКомментарии
Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал результаты
гонки Гран-при Венгрии, по итогам которой россиянин занял 12-е место, но
переместился на 11-ю строчку из-за штрафа Кевину Магнуссену.
«Честно говоря, гонка прошла хорошо. У меня был
действительно неплохой темп, шины отлично работали, все шло хорошо. Жаль, что я
стартовал с последних позиций. Очень хорошая гонка, по итогам которой я остался
без награды.
Еще до старта мы знали, что, если получится собрать
вместе все составляющие, в гонке машина будет мегабыстрой. Я бы заработал очки.
Не знаю сколько, но заработал бы. Я застрял позади более медленных машин, но
сейчас уже ничего не изменить. Скорость машины была многообещающей», - приводит
слова Квята F1news.ru.
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