Владислав Игнатьев: Мяч просто не хотел идти в ворота
Полузащитник
«Локомотива» Владислав Игнатьев поделился впечатлениями после матча против «Анжи»
в третьем туре чемпионата России. Напомним, что его команда победила со счетом
1:0.
– Победа далась с большим трудом. Рад, что выстояли, отдали все
силы и забили гол. Мяч просто не хотел идти в ворота, упускали момент за
моментом. Но главное, что три очка наши. В раздевалке царила приятная
атмосфера. Поздравили президента с днем рождения. Подарили ему майку,
сделали фото. Илья Леонидович был счастлив, как и все мы.
– Вы снова играли по всему
флангу. Окончательно освоились на этой позиции?
– Да, мне удобно играть справа. Но если поставят на левый фланг, готов приносить команде пользу и там, – цитирует Игнатьева официальный сайт «Локомотива».
На 81-й минуте единственный мяч в этой встрече забил португальский полузащитник железнодорожников Мануэл Фернандеш, в касание замкнувший прострел Владислава Игнатьева с правого фланга.
После
этой игры «Локомотив» набрал девять очков и делит первую строчку в турнирной
таблице РФПЛ с «Ахматом». «Анжи», имея в активе три очка, находится на десятом
месте.
В следующем туре 5 августа «Локомотив» дома примет «СКА-Хабаровск». Днем ранее «Анжи» на своем поле встретится с «Ростовом».
Матч
Голы
Фернандеш 81 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Фарфан (Михалик, 90), Баринов (Миранчук А., 69), Миранчук А., Игнатьев, Денисов И., Тарасов, Фернандеш, Лысов (Рыбус, 46)
Анжи: Солосин, Фибел, Полуяхтов, Гулиев, Афонин, Брызгалов, Данченко, Хубулов (Кацаев, 54), Мамтов (Лескано, 46), Маркелов, Яковлев (Базелюк, 68)
Предупреждения:
Тарасов, 43; Фернандеш, 78; Кверквелия, 86 - Фибел, 90
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
30 июля 17:30, Локомотив, Текстовая трансляция