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Владислав Игнатьев: Мяч просто не хотел идти в ворота

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился впечатлениями после матча против «Анжи» в третьем туре чемпионата России. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

– Победа далась с большим трудом. Рад, что выстояли, отдали все силы и забили гол. Мяч просто не хотел идти в ворота, упускали момент за моментом. Но главное, что три очка наши. В раздевалке царила приятная атмосфера. Поздравили президента с днем рождения. Подарили ему майку, сделали фото. Илья Леонидович был счастлив, как и все мы.

– Вы снова играли по всему флангу. Окончательно освоились на этой позиции?
– Да, мне удобно играть справа. Но если поставят на левый фланг, готов приносить команде пользу и там, – цитирует Игнатьева официальный сайт «Локомотива».

На 81-й минуте единственный мяч в этой встрече забил португальский полузащитник железнодорожников Мануэл Фернандеш, в касание замкнувший прострел Владислава Игнатьева с правого фланга.

После этой игры «Локомотив» набрал девять очков и делит первую строчку в турнирной таблице РФПЛ с «Ахматом». «Анжи», имея в активе три очка, находится на десятом месте.

В следующем туре 5 августа «Локомотив» дома примет «СКА-Хабаровск». Днем ранее «Анжи» на своем поле встретится с «Ростовом».

Матч

Локомотив - Анжи - 1:0 (0:0)

Голы

Фернандеш 81 (1:0).

Состав

Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Фарфан (Михалик, 90), Баринов (Миранчук А., 69), Миранчук А., Игнатьев, Денисов И., Тарасов, Фернандеш, Лысов (Рыбус, 46)

Анжи: Солосин, Фибел, Полуяхтов, Гулиев, Афонин, Брызгалов, Данченко, Хубулов (Кацаев, 54), Мамтов (Лескано, 46), Маркелов, Яковлев (Базелюк, 68)

Предупреждения:

Тарасов, 43; Фернандеш, 78; Кверквелия, 86 - Фибел, 90

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

30 июля 17:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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