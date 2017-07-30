Владислав Игнатьев: Мяч просто не хотел идти в ворота

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился впечатлениями после матча против «Анжи» в третьем туре чемпионата России. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

– Победа далась с большим трудом. Рад, что выстояли, отдали все силы и забили гол. Мяч просто не хотел идти в ворота, упускали момент за моментом. Но главное, что три очка наши. В раздевалке царила приятная атмосфера. Поздравили президента с днем рождения. Подарили ему майку, сделали фото. Илья Леонидович был счастлив, как и все мы.

– Вы снова играли по всему флангу. Окончательно освоились на этой позиции?

– Да, мне удобно играть справа. Но если поставят на левый фланг, готов приносить команде пользу и там, – цитирует Игнатьева официальный сайт «Локомотива».

На 81-й минуте единственный мяч в этой встрече забил португальский полузащитник железнодорожников Мануэл Фернандеш, в касание замкнувший прострел Владислава Игнатьева с правого фланга.

После этой игры «Локомотив» набрал девять очков и делит первую строчку в турнирной таблице РФПЛ с «Ахматом». «Анжи», имея в активе три очка, находится на десятом месте.

В следующем туре 5 августа «Локомотив» дома примет «СКА-Хабаровск». Днем ранее «Анжи» на своем поле встретится с «Ростовом».