Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар0 : 1Ростов
Футбол  Тосно0 : 1Зенит
Футбол  Локомотив1 : 0Анжи
Футбол  Англия- : -Франция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Тихонов: Мне нравятся «Химки», рад, что мы обыграли такую сложную команду

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов поделился впечатлениями от победы над «Химками» (2:0) в матче пятого тура первенства ФНЛ.

«Ребята молодцы, все старались. Мы выиграли по делу. Те голы, которые мы забили, это моменты над которыми мы работали. Рад, что мы обыграли такую сложную команду. Мне нравятся «Химки». Они хорошо играют, на своем поле не отдают очки.

С такой играющей командой, которая не закрывается в обороне, нам играть в такой-то степени проще. Хочу пожелать этой команде удачи и занять достойное место в таблице», - приводит слова Тихонова официальный сайт «Крыльев».

Матч

Химки - Крылья Советов - 0:2 (0:0)

Место и дата

30 июля 16:00, Новые Химки, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ФНЛ. 5-й тур. «Сибирь» разгромила «Факел», «Волгарь» выиграл у «Олимпийца» и другие матчи«Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты матчей пятого тура первенства Футбольной национальной лиги.«Волгарь» дома обыграл «Олимпиец» и лидирует в ФНЛМатч пятого тура первенства ФНЛ между «Волгарем» и «Олимпийцем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Волгаря».«Оренбург» одержал победу в матче с «Зенитом-2»Матч пятого тура первенства ФНЛ между «Оренбургом» и «Зенитом-2» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Оренбурга».Питерское «Динамо» и «Кубань» сыграли вничьюМатч пятого тура первенства ФНЛ между «Динамо СПб» и «Кубанью» завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.«Шинник» и «Луч-Энергия» разошлись миромМатч пятого тура первенства ФНЛ между «Шинником» и «Луч-Энергией» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
Плавание
Американки победили в комбинированной эстафете 4X100 метров с мировым рекордом, Россия на втором месте
Футбол
Константин Базелюк: Ничего не знаю и слов Григоряна не слышал
Футбол
«Тосно» – «Зенит». Видео гола Кокорина
Футбол
Александр Григорян: С чем связана реакция на игру Базелюка? С его трусостью
все новости
Крылья Советов
Крылья Советовкалендарьстатистика
Химки
Химкикалендарьстатистика
Андрей Тихонов
Андрей Тихоноввсе новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости