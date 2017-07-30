Андрей Тихонов: Мне нравятся «Химки», рад, что мы обыграли такую сложную команду

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов поделился впечатлениями от победы над «Химками» (2:0) в матче пятого тура первенства ФНЛ.

«Ребята молодцы, все старались. Мы выиграли по делу. Те голы, которые мы забили, это моменты над которыми мы работали. Рад, что мы обыграли такую сложную команду. Мне нравятся «Химки». Они хорошо играют, на своем поле не отдают очки.

С такой играющей командой, которая не закрывается в обороне, нам играть в такой-то степени проще. Хочу пожелать этой команде удачи и занять достойное место в таблице», - приводит слова Тихонова официальный сайт «Крыльев».