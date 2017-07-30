Футболистки сборной Австрии переиграли испанок в 1/4 финала ЧЕ

В четвертьфинале чемпионата Европы по футболу среди женщин сборная Австрии обыграла команду Испании в серии пенальти.

Основное время, как и дополнительное, завершилось без забитых мячей. В серии послематчевых пенальти точнее оказались австрийки – 5-4.

Таким образом, сборная Австрии вышла в полуфинал, где сыграет с командой Дании, которая накануне переиграла Германию (2:1).