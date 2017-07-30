Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар0 : 1Ростов
Футбол  Тосно0 : 1Зенит
Футбол  Локомотив1 : 0Анжи
Футбол  Англия1 : 0Франция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Футболистки сборной Австрии переиграли испанок в 1/4 финала ЧЕ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В четвертьфинале чемпионата Европы по футболу среди женщин сборная Австрии обыграла команду Испании в серии пенальти.

Основное время, как и дополнительное, завершилось без забитых мячей.  В серии послематчевых пенальти точнее оказались австрийки – 5-4.

Таким образом, сборная Австрии вышла в полуфинал, где сыграет с командой Дании, которая накануне переиграла Германию (2:1).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Матч 1/4 финала женского ЧЕ по футболу перенесен из-за дождяЧетвертьфинальный матч женского чемпионата Европы по футболу между сборными Германии и Даниии перенесен на воскресенье из-за сильных дождей, сообщает пресс-служба турнира.Татьяна Щербак: Мы допустили ошибки и потому проигралиВратарь женской сборной России по футболу Татьяна Щербак прокомментировала поражение от команды Германии (0:2) в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы.Анна Кожникова: Мы не смогли собраться, чего-то боялисьКапитан женской сборной России по футболу Анна Кожникова прокомментировала поражение от команды Германии (0:2) в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы.Россия уступила Германии на женском чемпионате Европы и покидает турнирМатч третьего тура группового турнира чемпионата Европы по футболу среди женщин между сборными России и Германии завершился победой немецких футболисток. Итоговый счет матча – 2:0.Чемпионат Европы среди женщин. Россия – Германия. ОнлайнМатч чемпионата Европы по футболу среди женских команд Россия - Германия на сайте «Советского спорта».
Футбол
Гол Кокорина принес «Зениту» победу над «Тосно»
Футбол
«Тосно» – «Зенит». Фанаты хозяев устроили драку с представителями полиции (видео)
Сборная России заняла третье место в медальном зачете ЧМ по водным видам спорта, победили американцы
Плавание
Американцы победили в комбинированной эстафете 4X100 метров на ЧМ, Россия – третья
все новости
Чемпионат Европы среди женщин
Чемпионат Европы среди женщинтаблицакалендарьстатистикатексты/новости