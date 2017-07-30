Футболистки сборной Австрии переиграли испанок в 1/4 финала ЧЕ
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В четвертьфинале чемпионата Европы по
футболу среди женщин сборная Австрии обыграла команду Испании в серии пенальти.
Основное время, как и дополнительное, завершилось
без забитых мячей. В серии послематчевых
пенальти точнее оказались австрийки – 5-4.
Таким образом, сборная Австрии вышла в полуфинал,
где сыграет с командой Дании, которая накануне переиграла Германию (2:1).
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