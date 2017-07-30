Дмитрий Аленичев: Говорить нечего. Игра закончилась после удаления
Источник: ФК «Енисей»Комментарии
Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев
прокомментировал поражение от «Тамбова» (0:5) в матче пятого тура первенства
ФНЛ.
«Говорить нечего. Игра закончилась после удаления, да и до него «Тамбов» превосходил нас по всем компонентам, поэтому бессмысленно давать комментарии», - приводит слова Аленичева официальный сайт красноярской команды.
Матч
Голы
Скворцов 45 (1:0).
Место и дата
30 июля 16:00, Спартак, Онлайн-трансляция
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