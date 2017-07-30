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Дмитрий Аленичев: Говорить нечего. Игра закончилась после удаления

Источник:  ФК «Енисей»Комментарии

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение от «Тамбова» (0:5) в матче пятого тура первенства ФНЛ.

«Говорить нечего. Игра закончилась после удаления, да и до него «Тамбов» превосходил нас по всем компонентам, поэтому бессмысленно давать комментарии», - приводит слова Аленичева официальный сайт красноярской команды.

Матч

Тамбов - Енисей - 5:0 (1:0)

Голы

Скворцов 45 (1:0).

Место и дата

30 июля 16:00, Спартак, Онлайн-трансляция

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