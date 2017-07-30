Победы «Зенита» и «Локомотива», два серебра Ефимовой, триумф «Феррари» в Венгрии. Главные новости дня
«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.
1. «Зенит» одержал минимальную победу в матче с «Тосно».
2. Во время матча фанаты «Тосно» устроили драку с
представителями полиции.
3. «Локомотив» вырвал победу в игре с «Анжи».
4. «Амкар» дома уступил «Ростову»
5. На чемпионате мира по водным видам спорта Юлия Ефимова
завоевала два серебра – в плавании на 50 метров брассом и в эстафете.
6. В мужской комбинированной эстафете сборная России завоевала бронзу.
7. В медальном зачете чемпионата мира Россия заняла третье
место, а первыми стали американцы.
8. Себастьян Феттель выиграл Гран-при Венгрии, а его партнер
по «Феррари» Кими Райкконен стал вторым.
9. Главный тренер «Анжи» Александр Григорян обвинил своего
нападающего Константина Базелюка в трусости.
10. Сам Базелюк комментировать слова тренера отказался.
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