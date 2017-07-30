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Победы «Зенита» и «Локомотива», два серебра Ефимовой, триумф «Феррари» в Венгрии. Главные новости дня

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня. 

1. «Зенит» одержал минимальную победу в матче с «Тосно».

2. Во время матча фанаты «Тосно» устроили драку с представителями полиции.

3. «Локомотив» вырвал победу в игре с «Анжи».

4. «Амкар» дома уступил «Ростову»

5. На чемпионате мира по водным видам спорта Юлия Ефимова завоевала два серебра – в плавании на 50 метров брассом и в эстафете.

6. В мужской комбинированной эстафете сборная России завоевала бронзу.

7. В медальном зачете чемпионата мира Россия заняла третье место, а первыми стали американцы.

8. Себастьян Феттель выиграл Гран-при Венгрии, а его партнер по «Феррари» Кими Райкконен стал вторым.

9. Главный тренер «Анжи» Александр Григорян обвинил своего нападающего Константина Базелюка в трусости.

10. Сам Базелюк комментировать слова тренера отказался.

Текст дня: «Что для Неймара важнее: титулы или деньги?» Последнее класико бразильца

Видео дня: Драка фанатов «Тосно» с полицейскими

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