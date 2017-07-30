Андрей Талалаев: После такой победы над «Енисеем» дал ребятам выходной
Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев поделился
впечатлениями от победы над «Енисеем» (5:0) в матче пятого тура первенства ФНЛ.
«Играли с хорошей командой, которая ставит серьезные
задачи на этот сезон. Рад победе. Игра была трудная. Мы знали, что
«Енисею» будет непросто - игра в манеже, переход с искусственного
поля на натуральное, перелет. Делали ставку как раз на то, что проведем сильную
концовку. Конечно, и до удаления владели мячом, создавали моменты, могли
забить. После удаления была уверенность в команде, что сможем сделать дело.
Поздравил ребят с победой, дал выходной, хотя завтра планировалась работа. Смотрим в будущее, не надо впадать в эйфорию. Какие-то выводы можно будет делать только к туру десятому, когда стабилизируется игра и состояние всех команд ФНЛ», - приводит слова Талалаева официальный сайт «Енисея».
Матч
Голы
Скворцов 45 (1:0).
Место и дата
30 июля 16:00, Спартак, Онлайн-трансляция