Андрей Талалаев: После такой победы над «Енисеем» дал ребятам выходной

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от победы над «Енисеем» (5:0) в матче пятого тура первенства ФНЛ.

«Играли с хорошей командой, которая ставит серьезные задачи на этот сезон. Рад победе. Игра была трудная. Мы знали, что «Енисею» будет непросто - игра в манеже, переход с искусственного поля на натуральное, перелет. Делали ставку как раз на то, что проведем сильную концовку. Конечно, и до удаления владели мячом, создавали моменты, могли забить. После удаления была уверенность в команде, что сможем сделать дело.

Поздравил ребят с победой, дал выходной, хотя завтра планировалась работа. Смотрим в будущее, не надо впадать в эйфорию. Какие-то выводы можно будет делать только к туру десятому, когда стабилизируется игра и состояние всех команд ФНЛ», - приводит слова Талалаева официальный сайт «Енисея».