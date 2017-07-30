Роберто Манчини: Оснований для ухода Дзюбы из «Зенита» сейчас нет
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от победы над «Тосно» (1:0).
- Перед началом сезона вы говорили, что игрокам нужно прибавлять, в частности Кокорину и Дзюбе. Вы довольны их прогрессом?
- Все ребята в команде стараются. Кокорин и Дзюба тоже. Особенно Кокорин: он защищается, работает в атаке, начал забивать. Я доволен усилиями, которые они прикладывают.
- Дзюба может покинуть «Зенит»?
- На данный момент, я не считаю это возможным. Хотя трансферный рынок открыт, произойти может что угодно. Но сейчас оснований для этого нет.
- Хави Гарсия сыграл в центре обороны. Вы планируете его так использовать или это был эксперимент?
- Игроки «Тосно» хорошо играют головой, там мощные ребята. Им должен был противостоять такой же игрок. Плюс хотели дать отдохнуть Луишу Нету - он играл в последних матчах и немного устал, - приводит слова Манчини корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Зенит» в матче третьего тура чемпионата России обыграл «Тосно» со счетом 1:0. Единственный гол на 10-й минуте забил Александр Кокорин, для которого этот мяч стал 50-м в РФПЛ.
После этой встречи петербуржцы с тремя победами в трех играх делят первое место с «Локомотивом» и «Ахматом». «Тосно», как СКА и «Амкар», не набрал ни одного очка.
Следующий матч «Зенит» проведет 6 августа в Петербурге против «Спартака». «Тосно» в этот же день в Туле сыграет с «Арсеналом».
Матч
Голы
Кокорин 10 (0:1).
Состав
Тосно: Юрченко, Дугалич, Чернов, Шахов, Дудиев, Галиулин (Палиенко, 64), Карницкий, Казаев (Марков, 70), Роша, Мелкадзе (Мирзов, 62), Заболотный
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Паредес, Шатов (Дзюба, 55), Хави Гарсия, Кузяев, Ерохин, Кокорин, Дриусси (Жирков, 88)
Предупреждения:
Чернов, 19; Галиулин, 55; Роша, 87 - Ерохин, 45; Кришито, 87
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
30 июля 20:00, Петровский, Текстовая трансляция