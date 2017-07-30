Роберто Манчини: Оснований для ухода Дзюбы из «Зенита» сейчас нет

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от победы над «Тосно» (1:0).

- Перед началом сезона вы говорили, что игрокам нужно прибавлять, в частности Кокорину и Дзюбе. Вы довольны их прогрессом?

- Все ребята в команде стараются. Кокорин и Дзюба тоже. Особенно Кокорин: он защищается, работает в атаке, начал забивать. Я доволен усилиями, которые они прикладывают.

- Дзюба может покинуть «Зенит»?

- На данный момент, я не считаю это возможным. Хотя трансферный рынок открыт, произойти может что угодно. Но сейчас оснований для этого нет.

- Хави Гарсия сыграл в центре обороны. Вы планируете его так использовать или это был эксперимент?

- Игроки «Тосно» хорошо играют головой, там мощные ребята. Им должен был противостоять такой же игрок. Плюс хотели дать отдохнуть Луишу Нету - он играл в последних матчах и немного устал, - приводит слова Манчини корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» в матче третьего тура чемпионата России обыграл «Тосно» со счетом 1:0. Единственный гол на 10-й минуте забил Александр Кокорин, для которого этот мяч стал 50-м в РФПЛ.

После этой встречи петербуржцы с тремя победами в трех играх делят первое место с «Локомотивом» и «Ахматом». «Тосно», как СКА и «Амкар», не набрал ни одного очка.

Следующий матч «Зенит» проведет 6 августа в Петербурге против «Спартака». «Тосно» в этот же день в Туле сыграет с «Арсеналом».