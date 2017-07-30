Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар0 : 1Ростов
Футбол  Тосно0 : 1Зенит
Футбол  Локомотив1 : 0Анжи
Футбол  Англия1 : 0Франция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий Парфенов: У нас было мало болельщиков? Не всем же командам сразу 90 лет!

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (0:1).

- Никак не можем забить, хотя создаем хорошие моменты. Надо прибавлять и работать над этим. У команды есть характер - пока не выиграли, не набираем очков. Но я вижу, что команда есть. Ребята переживают. Мы неплохо выглядели сегодня. Не хватило только забить мяч. Банально, конечно.

- Вы были обречены в плане поддержки на трибунах. Удавалось ли вам услышать фанатов «Тосно»? Ждали большего?
- Нет! Я хотел бы поблагодарить тех, кто болел за нас. «Зенит» тоже с чего-то начинал. Не всем сразу 80 лет, 90. Армия болельщиков будет расти, если ребята будут показывать хороший футбол, отдаваться в игре.

- Не было обидно из-за того, что домашнюю раздевалку отдали «Зениту»?
- Не было. Я говорил об этом перед игрой. Проблемы нет - от этого футболист думать и бежать лучше не станет. Если ты зацикливаешься на этих вещах, проблемы будут. Если думаешь о футболе, проблем не будет.

- В чем резервы «Тосно»?
- Резерв - в игроках, потенциале, работе. Мы играли против «Краснодара», «Зенита». Это те команды, против которых ты видишь свои проблемы. Сегодня команда показала, что может играть, прибавлять в качестве. 

- За выход Чернова придется платить компенсацию?
- Точно не скажу ничего, не занимаюсь бумажными делами. Очень рад, что Евгений участвовал.

- Есть серьезное отличие уровня РФПЛ и ФНЛ? Три команды, которые вышли в премьер-лигу, набрали всего одно очко на всех в трех турах.
- Проблема есть, потому что у нас был небольшой промежуток времени, чтобы подготовить команду. Первые туры уходят на адаптацию, понимание того, что происходит здесь. Отличия есть - удивительного ничего не скажу, - приводит слова Парфенова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» в матче третьего тура чемпионата России обыграл «Тосно» со счетом 1:0. Единственный гол на 10-й минуте забил Александр Кокорин, для которого этот мяч стал 50-м в РФПЛ.

После этой встречи петербуржцы с тремя победами в трех играх делят первое место с «Локомотивом» и «Ахматом». «Тосно», как СКА и «Амкар», не набрал ни одного очка.

Следующий матч «Зенит» проведет 6 августа в Петербурге против «Спартака». «Тосно» в этот же день в Туле сыграет с «Арсеналом». 

Матч

Тосно - Зенит - 0:1 (0:1)

Голы

Кокорин 10 (0:1).

Состав

Тосно: Юрченко, Дугалич, Чернов, Шахов, Дудиев, Галиулин (Палиенко, 64), Карницкий, Казаев (Марков, 70), Роша, Мелкадзе (Мирзов, 62), Заболотный

Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Паредес, Шатов (Дзюба, 55), Хави Гарсия, Кузяев, Ерохин, Кокорин, Дриусси (Жирков, 88)

Предупреждения:

Чернов, 19; Галиулин, 55; Роша, 87 - Ерохин, 45; Кришито, 87

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

30 июля 20:00, Петровский, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Локомотив» арендует Дзюбу? Таблица трансферов РФПЛ«Локомотив» арендует Дзюбу? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Резиуан Мирзов: Переходя в «Ростов» знал, что уйду в «Тосно»Полузащитник «Тосно» Резиуан Мирзов поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (0:1).Раде Дугалич: После гола «Тосно» стал играть в футболЗащитник «Тосно» Раде Дугалич поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (0:1).Ян Казаев: Приятно, когда полный стадион, хоть большинство болело за «Зенит»Полузащитник «Тосно» Ян Казаев поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (0:1).Дзюба отказался комментировать возможный переход в «Локомотив» (видео)Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отказался прокомментировать возможный уход из клуба.
Футбол
Роберто Манчини: Оснований для ухода Дзюбы из «Зенита» сейчас нет
Футбол
Гол Кокорина принес «Зениту» победу над «Тосно»
Футбол
«Тосно» – «Зенит». Фанаты хозяев устроили драку с представителями полиции (видео)
Сборная России заняла третье место в медальном зачете ЧМ по водным видам спорта, победили американцы
все новости
Тосно
Тоснокалендарьстатистика
Дмитрий Парфёнов
Дмитрий Парфёноввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости