Дмитрий Парфенов: У нас было мало болельщиков? Не всем же командам сразу 90 лет!
Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (0:1).
- Никак не можем забить, хотя создаем хорошие моменты. Надо прибавлять и работать над этим. У команды есть характер - пока не выиграли, не набираем очков. Но я вижу, что команда есть. Ребята переживают. Мы неплохо выглядели сегодня. Не хватило только забить мяч. Банально, конечно.
- Вы были обречены в плане поддержки на трибунах. Удавалось ли вам услышать фанатов «Тосно»? Ждали большего?
- Нет! Я хотел бы поблагодарить тех, кто болел за нас. «Зенит» тоже с чего-то начинал. Не всем сразу 80 лет, 90. Армия болельщиков будет расти, если ребята будут показывать хороший футбол, отдаваться в игре.
- Не было обидно из-за того, что домашнюю раздевалку отдали «Зениту»?
- Не было. Я говорил об этом перед игрой. Проблемы нет - от этого футболист думать и бежать лучше не станет. Если ты зацикливаешься на этих вещах, проблемы будут. Если думаешь о футболе, проблем не будет.
- В чем резервы «Тосно»?
- Резерв - в игроках, потенциале, работе. Мы играли против «Краснодара», «Зенита». Это те команды, против которых ты видишь свои проблемы. Сегодня команда показала, что может играть, прибавлять в качестве.
- За выход Чернова придется платить компенсацию?
- Точно не скажу ничего, не занимаюсь бумажными делами. Очень рад, что Евгений участвовал.
- Есть серьезное отличие уровня РФПЛ и ФНЛ? Три команды, которые вышли в премьер-лигу, набрали всего одно очко на всех в трех турах.
- Проблема есть, потому что у нас был небольшой промежуток времени, чтобы подготовить команду. Первые туры уходят на адаптацию, понимание того, что происходит здесь. Отличия есть - удивительного ничего не скажу, - приводит слова Парфенова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Зенит» в матче третьего тура чемпионата России обыграл «Тосно» со счетом 1:0. Единственный гол на 10-й минуте забил Александр Кокорин, для которого этот мяч стал 50-м в РФПЛ.
После этой встречи петербуржцы с тремя победами в трех играх делят первое место с «Локомотивом» и «Ахматом». «Тосно», как СКА и «Амкар», не набрал ни одного очка.
Следующий матч «Зенит» проведет 6 августа в Петербурге против «Спартака». «Тосно» в этот же день в Туле сыграет с «Арсеналом».
Матч
Голы
Кокорин 10 (0:1).
Состав
Тосно: Юрченко, Дугалич, Чернов, Шахов, Дудиев, Галиулин (Палиенко, 64), Карницкий, Казаев (Марков, 70), Роша, Мелкадзе (Мирзов, 62), Заболотный
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Паредес, Шатов (Дзюба, 55), Хави Гарсия, Кузяев, Ерохин, Кокорин, Дриусси (Жирков, 88)
Предупреждения:
Чернов, 19; Галиулин, 55; Роша, 87 - Ерохин, 45; Кришито, 87
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
30 июля 20:00, Петровский, Текстовая трансляция