Дмитрий Парфенов: У нас было мало болельщиков? Не всем же командам сразу 90 лет!

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (0:1).

- Никак не можем забить, хотя создаем хорошие моменты. Надо прибавлять и работать над этим. У команды есть характер - пока не выиграли, не набираем очков. Но я вижу, что команда есть. Ребята переживают. Мы неплохо выглядели сегодня. Не хватило только забить мяч. Банально, конечно.

- Вы были обречены в плане поддержки на трибунах. Удавалось ли вам услышать фанатов «Тосно»? Ждали большего?

- Нет! Я хотел бы поблагодарить тех, кто болел за нас. «Зенит» тоже с чего-то начинал. Не всем сразу 80 лет, 90. Армия болельщиков будет расти, если ребята будут показывать хороший футбол, отдаваться в игре.

- Не было обидно из-за того, что домашнюю раздевалку отдали «Зениту»?

- Не было. Я говорил об этом перед игрой. Проблемы нет - от этого футболист думать и бежать лучше не станет. Если ты зацикливаешься на этих вещах, проблемы будут. Если думаешь о футболе, проблем не будет.

- В чем резервы «Тосно»?

- Резерв - в игроках, потенциале, работе. Мы играли против «Краснодара», «Зенита». Это те команды, против которых ты видишь свои проблемы. Сегодня команда показала, что может играть, прибавлять в качестве.

- За выход Чернова придется платить компенсацию?

- Точно не скажу ничего, не занимаюсь бумажными делами. Очень рад, что Евгений участвовал.

- Есть серьезное отличие уровня РФПЛ и ФНЛ? Три команды, которые вышли в премьер-лигу, набрали всего одно очко на всех в трех турах.

- Проблема есть, потому что у нас был небольшой промежуток времени, чтобы подготовить команду. Первые туры уходят на адаптацию, понимание того, что происходит здесь. Отличия есть - удивительного ничего не скажу, - приводит слова Парфенова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» в матче третьего тура чемпионата России обыграл «Тосно» со счетом 1:0. Единственный гол на 10-й минуте забил Александр Кокорин, для которого этот мяч стал 50-м в РФПЛ.

После этой встречи петербуржцы с тремя победами в трех играх делят первое место с «Локомотивом» и «Ахматом». «Тосно», как СКА и «Амкар», не набрал ни одного очка.

Следующий матч «Зенит» проведет 6 августа в Петербурге против «Спартака». «Тосно» в этот же день в Туле сыграет с «Арсеналом».