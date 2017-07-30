Ян Казаев: Приятно, когда полный стадион, хоть большинство болело за «Зенит»
Полузащитник «Тосно» Ян Казаев поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (0:1).
- Игра была тяжелой - особенно в первые 10 минут. Потом удалось наладить игру: комбинировали, создавали моменты. Единственное - не получилось забить.
- Чего не хватило? Именно гола или еще давления?
- Реализации моментов. Все-таки шансы были.
- Это ваш единственный домашний матч, где все болели за другую команду. Как игралось в такой обстановке?
- Мне приятно, когда полный стадион, нежели в матче с «Уфой», где было поменьше болельщиков. Все равно лучше, когда больше болельщиков, и неважно, что они могут болеть за другую команду.
- Что сказал Парфенов?
- Сказал, чтобы не вешали головы. Все-таки еще 27 матчей впереди. Сейчас сделаем выводы и разберем ошибки, - приводит слова Казаева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Зенит» в матче третьего тура чемпионата России обыграл «Тосно» со счетом 1:0. Единственный гол на 10-й минуте забил Александр Кокорин, для которого этот мяч стал 50-м в РФПЛ.
После этой встречи петербуржцы с тремя победами в трех играх делят первое место с «Локомотивом» и «Ахматом». «Тосно», как СКА и «Амкар», не набрал ни одного очка.
Следующий матч «Зенит» проведет 6 августа в Петербурге против «Спартака». «Тосно» в этот же день в Туле сыграет с «Арсеналом».
Матч
Голы
Кокорин 10 (0:1).
Состав
Тосно: Юрченко, Дугалич, Чернов, Шахов, Дудиев, Галиулин (Палиенко, 64), Карницкий, Казаев (Марков, 70), Роша, Мелкадзе (Мирзов, 62), Заболотный
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Паредес, Шатов (Дзюба, 55), Хави Гарсия, Кузяев, Ерохин, Кокорин, Дриусси (Жирков, 88)
Предупреждения:
Чернов, 19; Галиулин, 55; Роша, 87 - Ерохин, 45; Кришито, 87
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
30 июля 20:00, Петровский, Текстовая трансляция