Ян Казаев: Приятно, когда полный стадион, хоть большинство болело за «Зенит»

Полузащитник «Тосно» Ян Казаев поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (0:1).

- Игра была тяжелой - особенно в первые 10 минут. Потом удалось наладить игру: комбинировали, создавали моменты. Единственное - не получилось забить.

- Чего не хватило? Именно гола или еще давления?

- Реализации моментов. Все-таки шансы были.

- Это ваш единственный домашний матч, где все болели за другую команду. Как игралось в такой обстановке?

- Мне приятно, когда полный стадион, нежели в матче с «Уфой», где было поменьше болельщиков. Все равно лучше, когда больше болельщиков, и неважно, что они могут болеть за другую команду.

- Что сказал Парфенов?

- Сказал, чтобы не вешали головы. Все-таки еще 27 матчей впереди. Сейчас сделаем выводы и разберем ошибки, - приводит слова Казаева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» в матче третьего тура чемпионата России обыграл «Тосно» со счетом 1:0. Единственный гол на 10-й минуте забил Александр Кокорин, для которого этот мяч стал 50-м в РФПЛ.

После этой встречи петербуржцы с тремя победами в трех играх делят первое место с «Локомотивом» и «Ахматом». «Тосно», как СКА и «Амкар», не набрал ни одного очка.

Следующий матч «Зенит» проведет 6 августа в Петербурге против «Спартака». «Тосно» в этот же день в Туле сыграет с «Арсеналом».