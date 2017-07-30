Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар0 : 1Ростов
Футбол  Тосно0 : 1Зенит
Футбол  Локомотив1 : 0Анжи
Футбол  Англия1 : 0Франция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кими Райкконен: Команда подготовила отличный автомобиль

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот «Феррари» Кими Райкконен прокомментировал результаты гонки Гран-при Венгрии, по итогам которой финн занял второе место, уступив партнеру по команде Себастьяну Феттелю.

«Команда подготовила отличный автомобиль. Я хорошо стартовал, но не стал действовать слишком агрессивно. Всю дистанцию я преследовал напарника, хотя мне хотелось победы.

Обгонять сложно, особенно напарника, потому что нужно действовать аккуратнее. По крайней мере команда счастлива. И это главное», - приводит слова Райкконена Autosport.com.ru.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Победы «Зенита» и «Локомотива», два серебра Ефимовой, триумф «Феррари» в Венгрии. Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.Даниил Квят: Хорошая гонка, по итогам которой я остался без наградыГонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал результаты гонки Гран-при Венгрии, по итогам которой россиянин занял 12-е место, но переместился на 11-ю строчку из-за штрафа Кевину Магнуссену.Себастьян Феттель: Гонка получилась очень сложной, хотя со стороны могло показаться иначеГонщик «Феррари» Себастьян Феттель поделился впечатлениями от победы в гонке Гран-при Венгрии.«Судьи относятся ко мне предвзято? Мне уже все равно»«Судьи относятся ко мне предвзято? Мне уже все равно»Гран-при Венгрии принес победный дубль «Феррари», обидный сход Даниэлю Риккиардо и лишь 11-е место Даниилу Квяту.Феттель выиграл Гран-при Венгрии, Райкконен – второй, Квят – 12-йЗавершилась гонка на Гран-при Венгрии. Победу на «Хунгароринге» одержал пилот команды «Феррари» Себастьян Феттель.
Футбол
Роберто Манчини: Оснований для ухода Дзюбы из «Зенита» сейчас нет
Футбол
Гол Кокорина принес «Зениту» победу над «Тосно»
Футбол
«Тосно» – «Зенит». Фанаты хозяев устроили драку с представителями полиции (видео)
Сборная России заняла третье место в медальном зачете ЧМ по водным видам спорта, победили американцы
все новости
Феррари
Феррарикалендарьстатистика
Кими Райкконен
Кими Райкконенвсе новости
Гран-при Венгрии
Гран-при Венгрии
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости