Кими Райкконен: Команда подготовила отличный автомобиль

Пилот «Феррари» Кими Райкконен прокомментировал результаты гонки Гран-при Венгрии, по итогам которой финн занял второе место, уступив партнеру по команде Себастьяну Феттелю.

«Команда подготовила отличный автомобиль. Я хорошо стартовал, но не стал действовать слишком агрессивно. Всю дистанцию я преследовал напарника, хотя мне хотелось победы.

Обгонять сложно, особенно напарника, потому что нужно действовать аккуратнее. По крайней мере команда счастлива. И это главное», - приводит слова Райкконена Autosport.com.ru.