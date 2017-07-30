Кими Райкконен: Команда подготовила отличный автомобиль
Источник: Autosport.com.ruКомментарии
Пилот «Феррари» Кими Райкконен прокомментировал
результаты гонки Гран-при Венгрии, по итогам которой финн занял второе место,
уступив партнеру по команде Себастьяну Феттелю.
«Команда подготовила отличный автомобиль. Я хорошо
стартовал, но не стал действовать слишком агрессивно. Всю дистанцию я
преследовал напарника, хотя мне хотелось победы.
Обгонять сложно, особенно напарника, потому что
нужно действовать аккуратнее. По крайней мере команда счастлива. И это
главное», - приводит слова Райкконена Autosport.com.ru.
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