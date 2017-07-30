«МЮ» обыграл «Волеренгу» в товарищеском матче
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Товарищеский матч между норвежской «Волеренгой» и «Манчестер Юнайтед» завершился победой
гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «МЮ».
Игра проходила в Норвегии. В составе победителей отличились Маруан
Фейллайни, Ромелу Лукаку и Скотт Мактомини.
Товарищеский матч
«Волеренга» (Норвегия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 0:3
Голы: Феллайни, 45, Лукаку, 48, Мактомини, 70.
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