«МЮ» обыграл «Волеренгу» в товарищеском матче

Президент «Лос-Анджелеса»: У нас есть интерес к Ибрагимовичу, но, думаю, он хочет остаться в Европе Шведскому нападающему Златану Ибрагимовичу нравится клуб «Лос-Анджелес Гэлакси». Об этом сообщил президент американского клуба Крис Кляйн.