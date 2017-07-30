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«МЮ» обыграл «Волеренгу» в товарищеском матче

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Товарищеский матч между норвежской «Волеренгой»  и «Манчестер Юнайтед» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «МЮ».

Игра проходила в Норвегии. В составе победителей отличились Маруан Фейллайни, Ромелу Лукаку и Скотт Мактомини.

Товарищеский матч

«Волеренга» (Норвегия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 0:3

Голы: Феллайни, 45, Лукаку, 48, Мактомини, 70.

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