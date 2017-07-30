Александр Карницкий: «Тосно» до последнего старался атаковать, а «Зенит» начал тянуть время

Полузащитник «Тосно» Александр Карницкий в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (0:1).

- Мы заслужили забить гол, а если о результате - ничья была бы хорошим исходом.



- Перед матчем многие говорили, что «Тосно» для «Зенита» - железные 6 очков в сезоне.

- Мне кажется, мы ответили этим людям игрой. Мы до последнего старались атаковать, а «Зенит» начал тянуть время. Мы сделали все, что могли.

- «Зенит» вас удивил своим уровнем?

- Нет, мы неплохо выглядели, контролировали мяч. Могли и выжать большее из какого-то момента, - сказал Карницкий корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» в матче третьего тура чемпионата России обыграл «Тосно» со счетом 1:0. Единственный гол на 10-й минуте забил Александр Кокорин, для которого этот мяч стал 50-м в РФПЛ.

После этой встречи петербуржцы с тремя победами в трех играх делят первое место с «Локомотивом» и «Ахматом». «Тосно», как СКА и «Амкар», не набрал ни одного очка.

Следующий матч «Зенит» проведет 6 августа в Петербурге против «Спартака». «Тосно» в этот же день в Туле сыграет с «Арсеналом».