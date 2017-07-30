Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар0 : 1Ростов
Футбол  Тосно0 : 1Зенит
Футбол  Локомотив1 : 0Анжи
Футбол  Англия1 : 0Франция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Ерохин: Дриусси и Паредес хорошо влились в «Зенит»

Михаил Третьяков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился впечатлениями от победы над «Тосно» (1:0).

- Трудная игра. Хорошо, что получилось забить в первом тайме и довести дело до победы.

- «Тосно» поддавливал, создавал проблемы?
- Да, были у них моменты. Несколько раз вратарь нас выручил, в каких-то моментах мы прерывали их атаки на линии штрафной. Хорошо, что не пропустили.

- В первом тайме статистика ударов по воротам была в пользу «Тосно» с большим перевесом. Чем это можно объяснить?
- Возможно, у них получалось проводить контратаки из-за того, что мы большими силами атаковали, и у нас открывались фланги.

- Во втором тайме немного подсели. Это связано с длительным перелетом?
- Возможно, что-то в этом есть. Летали в Израиль – там жарко, поэтому, наверное, немного сказалось, но не думаю, что это был ключевой фактор.

- Несколько слов о новичках – Паредес, Дриусси.
- Они хорошо влились в коллектив. Дриусси помог в матче с «Рубином», Паредес тоже выполняет много работы. У меня к ним пока никаких вопросов нет.

- Чему учитесь у них?
- Учимся? Мы играем с ними в одной команде, помогаем им. Когда в команде есть хорошие футболисты, возникает конкуренция – она помогает всем расти, - приводит слова Ерохина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» в матче третьего тура чемпионата России обыграл «Тосно» со счетом 1:0. Единственный гол на 10-й минуте забил Александр Кокорин, для которого этот мяч стал 50-м в РФПЛ.

После этой встречи петербуржцы с тремя победами в трех играх делят первое место с «Локомотивом» и «Ахматом». «Тосно», как СКА и «Амкар», не набрал ни одного очка.

Следующий матч «Зенит» проведет 6 августа в Петербурге против «Спартака». «Тосно» в этот же день в Туле сыграет с «Арсеналом». 

Матч

Тосно - Зенит - 0:1 (0:1)

Голы

Кокорин 10 (0:1).

Состав

Тосно: Юрченко, Дугалич, Чернов, Шахов, Дудиев, Галиулин (Палиенко, 64), Карницкий, Казаев (Марков, 70), Роша, Мелкадзе (Мирзов, 62), Заболотный

Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Паредес, Шатов (Дзюба, 55), Хави Гарсия, Кузяев, Ерохин, Кокорин, Дриусси (Жирков, 88)

Предупреждения:

Чернов, 19; Галиулин, 55; Роша, 87 - Ерохин, 45; Кришито, 87

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

30 июля 20:00, Петровский, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Локомотив» арендует Дзюбу? Таблица трансферов РФПЛ«Локомотив» арендует Дзюбу? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Аслан Дудиев: Гол «Зенита» получился немного нелепый, можно было так не привозитьЗащитник «Тосно» Аслан Дудиев поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (0:1).Резиуан Мирзов: Переходя в «Ростов» знал, что уйду в «Тосно»Полузащитник «Тосно» Резиуан Мирзов поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (0:1).Раде Дугалич: После гола «Тосно» стал играть в футболЗащитник «Тосно» Раде Дугалич поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (0:1).Ян Казаев: Приятно, когда полный стадион, хоть большинство болело за «Зенит»Полузащитник «Тосно» Ян Казаев поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (0:1).
Футбол
Гол Кокорина принес «Зениту» победу над «Тосно»
Футбол
«Тосно» – «Зенит». Фанаты хозяев устроили драку с представителями полиции (видео)
Сборная России заняла третье место в медальном зачете ЧМ по водным видам спорта, победили американцы
Плавание
Американцы победили в комбинированной эстафете 4X100 метров на ЧМ, Россия – третья
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Александр Ерохин
Александр Ерохинвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости