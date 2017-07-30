Александр Ерохин: Дриусси и Паредес хорошо влились в «Зенит»
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился впечатлениями от победы над «Тосно» (1:0).
- Трудная игра. Хорошо, что получилось забить в первом тайме и довести дело до победы.
- «Тосно» поддавливал, создавал проблемы?
- Да, были у них моменты. Несколько раз вратарь нас выручил, в каких-то моментах мы прерывали их атаки на линии штрафной. Хорошо, что не пропустили.
- В первом тайме статистика ударов по воротам была в пользу «Тосно» с большим перевесом. Чем это можно объяснить?
- Возможно, у них получалось проводить контратаки из-за того, что мы большими силами атаковали, и у нас открывались фланги.
- Во втором тайме немного подсели. Это связано с длительным перелетом?
- Возможно, что-то в этом есть. Летали в Израиль – там жарко, поэтому, наверное, немного сказалось, но не думаю, что это был ключевой фактор.
- Несколько слов о новичках – Паредес, Дриусси.
- Они хорошо влились в коллектив. Дриусси помог в матче с «Рубином», Паредес тоже выполняет много работы. У меня к ним пока никаких вопросов нет.
- Чему учитесь у них?
- Учимся? Мы играем с ними в одной команде, помогаем им. Когда в команде есть хорошие футболисты, возникает конкуренция – она помогает всем расти, - приводит слова Ерохина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Зенит» в матче третьего тура чемпионата России обыграл «Тосно» со счетом 1:0. Единственный гол на 10-й минуте забил Александр Кокорин, для которого этот мяч стал 50-м в РФПЛ.
После этой встречи петербуржцы с тремя победами в трех играх делят первое место с «Локомотивом» и «Ахматом». «Тосно», как СКА и «Амкар», не набрал ни одного очка.
Следующий матч «Зенит» проведет 6 августа в Петербурге против «Спартака». «Тосно» в этот же день в Туле сыграет с «Арсеналом».
Матч
Голы
Кокорин 10 (0:1).
Состав
Тосно: Юрченко, Дугалич, Чернов, Шахов, Дудиев, Галиулин (Палиенко, 64), Карницкий, Казаев (Марков, 70), Роша, Мелкадзе (Мирзов, 62), Заболотный
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Паредес, Шатов (Дзюба, 55), Хави Гарсия, Кузяев, Ерохин, Кокорин, Дриусси (Жирков, 88)
Предупреждения:
Чернов, 19; Галиулин, 55; Роша, 87 - Ерохин, 45; Кришито, 87
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
30 июля 20:00, Петровский, Текстовая трансляция