Александр Кокорин: С Дзюбой не разговаривали на тему 35 мячей, но если Манчини сказал – постараемся это сделать

Полузащитник «Зенита» Александр Кокорин поделился впечатлениями от победы над «Тосно» (1:0).

- Очень рады, что добились победы. Я уже говорил, что у нас было мало времени на восстановление – прилетели не так давно. Сегодня была тяжелая игра с соперником, который до этого проигрывал и хотел дома реабилитироваться – это важная победа.

- Только прилетели – опять выездная игра.

- Да, получается так. Хорошо, что не пришлось никуда лететь – было бы еще сложнее. Рады, что сыграли на родном «Петровском». Раздевалку нам оставили. Не знаю, кто это решал, но это здорово – чувствовали себя как дома.

- Два матча в неделю – это тяжело?

- Играть прекрасно, но перелеты очень тяжелые. Мы пять часов летели назад. Нас долго не пускали, вылетели поздно, прилетели в семь утра – день потерян.

- На этой неделе получился не такой сложный соперник, а в следующие выходные после Лиги Европы будет «Спартак».

- Наш чемпионат показывает, что нет слабых команд. Сегодня «Тосно» показал, что у них очень хорошая защита. Даже пропустив быстрый мяч, они не раскрылись и не освободили зоны для нас. Поэтому этот матч тоже был довольно трудным.

- Роберто Манчини сказал, что вам с Дзюбой нужно забить 35 мячей на двоих. Вы забиваете, Артем пока не помогает. Сами справитесь?

- Думаю, да. Не знаю, мы с Артемом не разговаривали на эту тему, но, раз тренер так сказал, значит постараемся это сделать.

- Что не получилось во втором тайме?

- Не хватило сил и свежести. Тренер сказал, что нам нужно в первых играх просто побеждать – мы так и делаем. Красивая игра придет, - приводит слова Кокорина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» в матче третьего тура чемпионата России обыграл «Тосно» со счетом 1:0. Единственный гол на 10-й минуте забил Александр Кокорин, для которого этот мяч стал 50-м в РФПЛ.

После этой встречи петербуржцы с тремя победами в трех играх делят первое место с «Локомотивом» и «Ахматом». «Тосно», как СКА и «Амкар», не набрал ни одного очка.

Следующий матч «Зенит» проведет 6 августа в Петербурге против «Спартака». «Тосно» в этот же день в Туле сыграет с «Арсеналом».