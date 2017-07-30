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Александр Кокорин: С Дзюбой не разговаривали на тему 35 мячей, но если Манчини сказал – постараемся это сделать

Михаил Третьяков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Александр Кокорин поделился впечатлениями от победы над «Тосно» (1:0).

- Очень рады, что добились победы. Я уже говорил, что у нас было мало времени на восстановление – прилетели не так давно. Сегодня была тяжелая игра с соперником, который до этого проигрывал и хотел дома реабилитироваться – это важная победа.

- Только прилетели – опять выездная игра.
- Да, получается так. Хорошо, что не пришлось никуда лететь – было бы еще сложнее. Рады, что сыграли на родном «Петровском». Раздевалку нам оставили. Не знаю, кто это решал, но это здорово – чувствовали себя как дома.

- Два матча в неделю – это тяжело?
- Играть прекрасно, но перелеты очень тяжелые. Мы пять часов летели назад. Нас долго не пускали, вылетели поздно, прилетели в семь утра – день потерян.

- На этой неделе получился не такой сложный соперник, а в следующие выходные после Лиги Европы будет «Спартак».
- Наш чемпионат показывает, что нет слабых команд. Сегодня «Тосно» показал, что у них очень хорошая защита. Даже пропустив быстрый мяч, они не раскрылись и не освободили зоны для нас. Поэтому этот матч тоже был довольно трудным.

- Роберто Манчини сказал, что вам с Дзюбой нужно забить 35 мячей на двоих. Вы забиваете, Артем пока не помогает. Сами справитесь?
- Думаю, да. Не знаю, мы с Артемом не разговаривали на эту тему, но, раз тренер так сказал, значит постараемся это сделать.

- Что не получилось во втором тайме?
- Не хватило сил и свежести. Тренер сказал, что нам нужно в первых играх просто побеждать – мы так и делаем. Красивая игра придет, - приводит слова Кокорина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» в матче третьего тура чемпионата России обыграл «Тосно» со счетом 1:0. Единственный гол на 10-й минуте забил Александр Кокорин, для которого этот мяч стал 50-м в РФПЛ.

После этой встречи петербуржцы с тремя победами в трех играх делят первое место с «Локомотивом» и «Ахматом». «Тосно», как СКА и «Амкар», не набрал ни одного очка.

Следующий матч «Зенит» проведет 6 августа в Петербурге против «Спартака». «Тосно» в этот же день в Туле сыграет с «Арсеналом». 

Матч

Тосно - Зенит - 0:1 (0:1)

Голы

Кокорин 10 (0:1).

Состав

Тосно: Юрченко, Дугалич, Чернов, Шахов, Дудиев, Галиулин (Палиенко, 64), Карницкий, Казаев (Марков, 70), Роша, Мелкадзе (Мирзов, 62), Заболотный

Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Паредес, Шатов (Дзюба, 55), Хави Гарсия, Кузяев, Ерохин, Кокорин, Дриусси (Жирков, 88)

Предупреждения:

Чернов, 19; Галиулин, 55; Роша, 87 - Ерохин, 45; Кришито, 87

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

30 июля 20:00, Петровский, Текстовая трансляция

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