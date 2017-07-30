Ивелин Попов: Думаю, мы победим «Краснодар»
Источник: ФК «Спартак»Комментарии
Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов поделился ожиданиями от
матча с «Краснодаром» в третьем туре чемпионата России.
«Краснодар» — серьезная команда. В ней собраны классные игроки. Руководство ведет правильную политику, много внимания уделяет развитию академии. Уверен, что будет интереснейший, зрелищный матч на «Открытие Арене».
«Спартак» —
«Краснодар» — это всегда битва. Обе команды играют в атакующий
футбол. Так что предстоит захватывающая встреча, в которой, думаю,
мы победим. Ждем на игре много болельщиков!», -
цитирует Попова официальный сайт «Спартака».
Матч «Спартак» - «Краснодар»
состоится 31 июля и начнется в 19:30 по Москве. «Советский спорт» проведет его
текстовую трансляцию.
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