Ивелин Попов: Думаю, мы победим «Краснодар»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в третьем туре чемпионата России.

«Краснодар» — серьезная команда. В ней собраны классные игроки. Руководство ведет правильную политику, много внимания уделяет развитию академии. Уверен, что будет интереснейший, зрелищный матч на «Открытие Арене».

«Спартак» — «Краснодар» — это всегда битва. Обе команды играют в атакующий футбол. Так что предстоит захватывающая встреча, в которой, думаю, мы победим. Ждем на игре много болельщиков!», - цитирует Попова официальный сайт «Спартака».

Матч «Спартак» - «Краснодар» состоится 31 июля и начнется в 19:30 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.



