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Павел Колобков: Результат сборной на ЧМ по водным видам спорта превысил наши ожидания

Источник:  ТАССКомментарии

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков прокомментировал результаты сборной России на чемпионате мира по водным видам спорта.

«Конечно, мы надеялись на высокий результат от сборной, в которой много прекрасных спортсменов, в том числе и молодежи. И все-таки нынешний результат сборной превысил все наши ожидания, каждый проявил себя по максимуму.

У нас спустя столько лет, наконец, появились медали чемпионатов мира в мужском плавании. Но они были ожидаемы, на них можно было рассчитывать после бронзовых наград Евгения Рылова и Антона Чупкова на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро», - приводит слова Колобкова ТАСС.

Напомним, российские спортсмены завоевали 11 золотых медалей, шесть серебряных и восемь бронзовых.

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