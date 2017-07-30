Павел Колобков: Результат сборной на ЧМ по водным видам спорта превысил наши ожидания
Источник: ТАССКомментарии
Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков
прокомментировал результаты сборной России на чемпионате мира по водным видам
спорта.
«Конечно, мы надеялись на высокий результат от
сборной, в которой много прекрасных спортсменов, в том числе и молодежи. И
все-таки нынешний результат сборной превысил все наши ожидания, каждый проявил
себя по максимуму.
У нас спустя столько лет, наконец, появились медали
чемпионатов мира в мужском плавании. Но они были ожидаемы, на них можно было
рассчитывать после бронзовых наград Евгения Рылова и Антона Чупкова на
Олимпиаде в Рио-де-Жанейро», - приводит слова Колобкова ТАСС.
Напомним, российские спортсмены завоевали 11 золотых
медалей, шесть серебряных и восемь бронзовых.
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