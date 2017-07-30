Павел Колобков: Результат сборной на ЧМ по водным видам спорта превысил наши ожидания

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков прокомментировал результаты сборной России на чемпионате мира по водным видам спорта.

«Конечно, мы надеялись на высокий результат от сборной, в которой много прекрасных спортсменов, в том числе и молодежи. И все-таки нынешний результат сборной превысил все наши ожидания, каждый проявил себя по максимуму.

У нас спустя столько лет, наконец, появились медали чемпионатов мира в мужском плавании. Но они были ожидаемы, на них можно было рассчитывать после бронзовых наград Евгения Рылова и Антона Чупкова на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро», - приводит слова Колобкова ТАСС.

Напомним, российские спортсмены завоевали 11 золотых медалей, шесть серебряных и восемь бронзовых.