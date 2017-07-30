Евгений Чернов: Не обижен на Манчини

Защитник «Тосно» Евгений Чернов поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (0:1).

- Очень рад, что принял участие в таком матче. Слава богу, что клубы договорились.

- Когда узнали, что точно сыграете?

- За день до игры.

- Как игралось против «Зенита»?

- С большим удовольствием, с большим желанием. Слава богу, что был полный стадион, в такой атмосфере приятно играть. Эмоции самые положительные.

- Каким предстал «Зенит» в качестве соперника?

- «Зенит» всегда был хорошей командой. Сейчас они показали, что команда сильна, и с приходом нового главного тренера стали еще сильнее.

- Не обижены на Манчини, что он не дал вам шанса?

- Нет.

- Поняли, как Шатов смог исполнить голевую передачу на Кокорина?

- Стечение обстоятельств. Он мастер.

- Вы были одним из лучших в составе команды. Какие цели на сезон?

- Выходить в стартовом составе и помогать своей новой команде.

- Хотите вернуться в «Зенит»?

- Конечно, - приводит слова Казаева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» в матче третьего тура чемпионата России обыграл «Тосно» со счетом 1:0. Единственный гол на 10-й минуте забил Александр Кокорин, для которого этот мяч стал 50-м в РФПЛ.

После этой встречи петербуржцы с тремя победами в трех играх делят первое место с «Локомотивом» и «Ахматом». «Тосно», как СКА и «Амкар», не набрал ни одного очка.

Следующий матч «Зенит» проведет 6 августа в Петербурге против «Спартака». «Тосно» в этот же день в Туле сыграет с «Арсеналом».