Евгений Чернов: Не обижен на Манчини
Защитник «Тосно» Евгений Чернов поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (0:1).
- Очень рад, что принял участие в таком матче. Слава богу, что клубы договорились.
- Когда узнали, что точно сыграете?
- За день до игры.
- Как игралось против «Зенита»?
- С большим удовольствием, с большим желанием. Слава богу, что был полный стадион, в такой атмосфере приятно играть. Эмоции самые положительные.
- Каким предстал «Зенит» в качестве соперника?
- «Зенит» всегда был хорошей командой. Сейчас они показали, что команда сильна, и с приходом нового главного тренера стали еще сильнее.
- Не обижены на Манчини, что он не дал вам шанса?
- Нет.
- Поняли, как Шатов смог исполнить голевую передачу на Кокорина?
- Стечение обстоятельств. Он мастер.
- Вы были одним из лучших в составе команды. Какие цели на сезон?
- Выходить в стартовом составе и помогать своей новой команде.
- Хотите вернуться в «Зенит»?
- Конечно, - приводит слова Казаева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Зенит» в матче третьего тура чемпионата России обыграл «Тосно» со счетом 1:0. Единственный гол на 10-й минуте забил Александр Кокорин, для которого этот мяч стал 50-м в РФПЛ.
После этой встречи петербуржцы с тремя победами в трех играх делят первое место с «Локомотивом» и «Ахматом». «Тосно», как СКА и «Амкар», не набрал ни одного очка.
Следующий матч «Зенит» проведет 6 августа в Петербурге против «Спартака». «Тосно» в этот же день в Туле сыграет с «Арсеналом».
Матч
Голы
Кокорин 10 (0:1).
Состав
Тосно: Юрченко, Дугалич, Чернов, Шахов, Дудиев, Галиулин (Палиенко, 64), Карницкий, Казаев (Марков, 70), Роша, Мелкадзе (Мирзов, 62), Заболотный
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Паредес, Шатов (Дзюба, 55), Хави Гарсия, Кузяев, Ерохин, Кокорин, Дриусси (Жирков, 88)
Предупреждения:
Чернов, 19; Галиулин, 55; Роша, 87 - Ерохин, 45; Кришито, 87
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
30 июля 20:00, Петровский, Текстовая трансляция