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Евгений Чернов: Не обижен на Манчини

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Защитник «Тосно» Евгений Чернов поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (0:1).

- Очень рад, что принял участие в таком матче. Слава богу, что клубы договорились.

- Когда узнали, что точно сыграете?
- За день до игры.

- Как игралось против «Зенита»?
- С большим удовольствием, с большим желанием. Слава богу, что был полный стадион, в такой атмосфере приятно играть. Эмоции самые положительные.

- Каким предстал «Зенит» в качестве соперника?
- «Зенит» всегда был хорошей командой. Сейчас они показали, что команда сильна, и с приходом нового главного тренера стали еще сильнее.

- Не обижены на Манчини, что он не дал вам шанса?
- Нет.

- Поняли, как Шатов смог исполнить голевую передачу на Кокорина?
- Стечение обстоятельств. Он мастер.

- Вы были одним из лучших в составе команды. Какие цели на сезон?
- Выходить в стартовом составе и помогать своей новой команде.

- Хотите вернуться в «Зенит»?
- Конечно, - приводит слова Казаева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» в матче третьего тура чемпионата России обыграл «Тосно» со счетом 1:0. Единственный гол на 10-й минуте забил Александр Кокорин, для которого этот мяч стал 50-м в РФПЛ.

После этой встречи петербуржцы с тремя победами в трех играх делят первое место с «Локомотивом» и «Ахматом». «Тосно», как СКА и «Амкар», не набрал ни одного очка.

Следующий матч «Зенит» проведет 6 августа в Петербурге против «Спартака». «Тосно» в этот же день в Туле сыграет с «Арсеналом».  

Матч

Тосно - Зенит - 0:1 (0:1)

Голы

Кокорин 10 (0:1).

Состав

Тосно: Юрченко, Дугалич, Чернов, Шахов, Дудиев, Галиулин (Палиенко, 64), Карницкий, Казаев (Марков, 70), Роша, Мелкадзе (Мирзов, 62), Заболотный

Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Паредес, Шатов (Дзюба, 55), Хави Гарсия, Кузяев, Ерохин, Кокорин, Дриусси (Жирков, 88)

Предупреждения:

Чернов, 19; Галиулин, 55; Роша, 87 - Ерохин, 45; Кришито, 87

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

30 июля 20:00, Петровский, Текстовая трансляция

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