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Ивелин Попов: Мы сами виноваты, что не смогли обыграть «Динамо» и «Уфу»

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов перед матчем с «Краснодаром» поделился воспоминаниями от стартовых матчей чемпионата России против «Динамо» и «Уфы». Напомним, что обе игры завершились вничью.

«Неприятно, что с «Динамо» упустили победу. Забили два гола, были еще моменты… А в итоге не смогли выиграть. Сын мне еще перед игрой звонил из Болгарии. Очень просил нас победить. Но 2:0 — на самом деле «скользкий» счет. Когда на табло цифры 1:0, ты весь сконцентрирован на том, чтобы послать в ворота еще хотя бы один мяч.

При счете 2:0 случается какой-то перелом. Пропускаешь гол — и уже начинаешь бояться за результат. Так у нас и получилось. И в концовке динамовцы забили второй мяч. Мы сами виноваты. С «Уфой» также не получилось реализовать свои голевые ситуации. Хотя создали много, прессинговали и настраивались только на успех», - цитирует Попова официальный сайт «Спартака».

Матч «Спартак» - «Краснодар» состоится 31 июля и начнется в 19:30 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.


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