Ивелин Попов: Мы сами виноваты, что не смогли обыграть «Динамо» и «Уфу»
Полузащитник «Спартака»
Ивелин Попов перед матчем с «Краснодаром» поделился воспоминаниями от стартовых
матчей чемпионата России против «Динамо» и «Уфы». Напомним, что обе игры
завершились вничью.
«Неприятно, что
с «Динамо» упустили победу. Забили два гола, были еще моменты…
А в итоге не смогли выиграть. Сын мне еще перед игрой звонил
из Болгарии. Очень просил нас победить. Но 2:0 — на самом
деле «скользкий» счет. Когда на табло цифры 1:0, ты весь сконцентрирован
на том, чтобы послать в ворота еще хотя бы один мяч.
При счете 2:0 случается
какой-то перелом. Пропускаешь гол — и уже начинаешь бояться
за результат. Так у нас и получилось. И в концовке
динамовцы забили второй мяч. Мы сами виноваты. С «Уфой» также
не получилось реализовать свои голевые ситуации. Хотя создали много,
прессинговали и настраивались только на успех», - цитирует
Попова официальный сайт «Спартака».
Матч «Спартак» - «Краснодар»
состоится 31 июля и начнется в 19:30 по Москве. «Советский спорт» проведет его
текстовую трансляцию.