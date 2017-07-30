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Дзюба отказался комментировать возможный переход в «Локомотив» (видео)

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отказался прокомментировать возможный уход из клуба.

На днях в СМИ появилась информация о том, что Дзюба может перейти в «Локомотив».

Напомним, «Зенит» в матче третьего тура чемпионата России обыграл «Тосно» со счетом 1:0. Единственный гол на 10-й минуте забил Александр Кокорин, для которого этот мяч стал 50-м в РФПЛ.

После этой встречи петербуржцы с тремя победами в трех играх делят первое место с «Локомотивом» и «Ахматом». «Тосно», как СКА и «Амкар», не набрал ни одного очка.

Следующий матч «Зенит» проведет 6 августа в Петербурге против «Спартака». «Тосно» в этот же день в Туле сыграет с «Арсеналом».

Матч

Тосно - Зенит - 0:1 (0:1)

Голы

Кокорин 10 (0:1).

Состав

Тосно: Юрченко, Дугалич, Чернов, Шахов, Дудиев, Галиулин (Палиенко, 64), Карницкий, Казаев (Марков, 70), Роша, Мелкадзе (Мирзов, 62), Заболотный

Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Паредес, Шатов (Дзюба, 55), Хави Гарсия, Кузяев, Ерохин, Кокорин, Дриусси (Жирков, 88)

Предупреждения:

Чернов, 19; Галиулин, 55; Роша, 87 - Ерохин, 45; Кришито, 87

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

30 июля 20:00, Петровский, Текстовая трансляция

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