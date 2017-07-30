Дзюба отказался комментировать возможный переход в «Локомотив» (видео)

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отказался прокомментировать возможный уход из клуба.

На днях в СМИ появилась информация о том, что Дзюба может перейти в «Локомотив».

Напомним, «Зенит» в матче третьего тура чемпионата России обыграл «Тосно» со счетом 1:0. Единственный гол на 10-й минуте забил Александр Кокорин, для которого этот мяч стал 50-м в РФПЛ.

После этой встречи петербуржцы с тремя победами в трех играх делят первое место с «Локомотивом» и «Ахматом». «Тосно», как СКА и «Амкар», не набрал ни одного очка.

Следующий матч «Зенит» проведет 6 августа в Петербурге против «Спартака». «Тосно» в этот же день в Туле сыграет с «Арсеналом».