Раде Дугалич: После гола «Тосно» стал играть в футбол

Защитник «Тосно» Раде Дугалич поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (0:1).

- Мы не ожидали такого быстрого гола, но после него команда стала играть в футбол. Могли использовать свои возможности и забить, но не получилось и в итоге проиграли матч из-за одного момента «Зенита» в первом тайме.

- Почему такой тонкий пас Шатова смог пройти на Кокорина?

- Он хорошо отдал пяткой. Мы с защитниками вышли высоко прессинговать, а Кокорин оказался позади нас. Получился пас за спину, он принял мяч и забил.

- На второй тайм выходили с настроем еще больше атаковать?

- Конечно, как и договорились в раздевалке. Мы начали прессинговать, играть в быстрый футбол. Во втором тайме у нас были моменты, но так получилось, что остался счет 0:1.

- Отсутствие очков и голов нервирует ребят?

- Нет, мы спокойно готовимся к любому сопернику. На каждый матч выходим играть в футбол. Да, получилось, что в первых трех играх не забили, но у нас еще будет много матчей. Будем забивать и выигрывать, - приводит слова Дугалича корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» в матче третьего тура чемпионата России обыграл «Тосно» со счетом 1:0. Единственный гол на 10-й минуте забил Александр Кокорин, для которого этот мяч стал 50-м в РФПЛ.

После этой встречи петербуржцы с тремя победами в трех играх делят первое место с «Локомотивом» и «Ахматом». «Тосно», как СКА и «Амкар», не набрал ни одного очка.

Следующий матч «Зенит» проведет 6 августа в Петербурге против «Спартака». «Тосно» в этот же день в Туле сыграет с «Арсеналом».