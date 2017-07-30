Раде Дугалич: После гола «Тосно» стал играть в футбол
Защитник «Тосно» Раде Дугалич поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (0:1).
- Мы не ожидали такого быстрого гола, но после него команда стала играть в футбол. Могли использовать свои возможности и забить, но не получилось и в итоге проиграли матч из-за одного момента «Зенита» в первом тайме.
- Почему такой тонкий пас Шатова смог пройти на Кокорина?
- Он хорошо отдал пяткой. Мы с защитниками вышли высоко прессинговать, а Кокорин оказался позади нас. Получился пас за спину, он принял мяч и забил.
- На второй тайм выходили с настроем еще больше атаковать?
- Конечно, как и договорились в раздевалке. Мы начали прессинговать, играть в быстрый футбол. Во втором тайме у нас были моменты, но так получилось, что остался счет 0:1.
- Отсутствие очков и голов нервирует ребят?
- Нет, мы спокойно готовимся к любому сопернику. На каждый матч выходим играть в футбол. Да, получилось, что в первых трех играх не забили, но у нас еще будет много матчей. Будем забивать и выигрывать, - приводит слова Дугалича корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Зенит» в матче третьего тура чемпионата России обыграл «Тосно» со счетом 1:0. Единственный гол на 10-й минуте забил Александр Кокорин, для которого этот мяч стал 50-м в РФПЛ.
После этой встречи петербуржцы с тремя победами в трех играх делят первое место с «Локомотивом» и «Ахматом». «Тосно», как СКА и «Амкар», не набрал ни одного очка.
Следующий матч «Зенит» проведет 6 августа в Петербурге против «Спартака». «Тосно» в этот же день в Туле сыграет с «Арсеналом».
Матч
Голы
Кокорин 10 (0:1).
Состав
Тосно: Юрченко, Дугалич, Чернов, Шахов, Дудиев, Галиулин (Палиенко, 64), Карницкий, Казаев (Марков, 70), Роша, Мелкадзе (Мирзов, 62), Заболотный
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Паредес, Шатов (Дзюба, 55), Хави Гарсия, Кузяев, Ерохин, Кокорин, Дриусси (Жирков, 88)
Предупреждения:
Чернов, 19; Галиулин, 55; Роша, 87 - Ерохин, 45; Кришито, 87
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
30 июля 20:00, Петровский, Текстовая трансляция