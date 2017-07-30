Резиуан Мирзов: Переходя в «Ростов» знал, что уйду в «Тосно»

Полузащитник «Тосно» Резиуан Мирзов поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (0:1).

- Как влились в новый коллектив?

- Я тренируюсь с командой три дня. Получилось так, что руководство «Ростова» договорилось с «Ахматом» и меня выкупили, а потом сразу отдали в аренду в «Тосно».

- Значит, переходя в «Ростов» знали, что сразу уйдете в аренду?

- Да, конечно, - приводит слова Дугалича корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» в матче третьего тура чемпионата России обыграл «Тосно» со счетом 1:0. Единственный гол на 10-й минуте забил Александр Кокорин, для которого этот мяч стал 50-м в РФПЛ.

После этой встречи петербуржцы с тремя победами в трех играх делят первое место с «Локомотивом» и «Ахматом». «Тосно», как СКА и «Амкар», не набрал ни одного очка.

Следующий матч «Зенит» проведет 6 августа в Петербурге против «Спартака». «Тосно» в этот же день в Туле сыграет с «Арсеналом».