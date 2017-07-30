Резиуан Мирзов: Переходя в «Ростов» знал, что уйду в «Тосно»
Полузащитник «Тосно» Резиуан Мирзов поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (0:1).
- Как влились в новый коллектив?
- Я тренируюсь с командой три дня. Получилось так, что руководство «Ростова» договорилось с «Ахматом» и меня выкупили, а потом сразу отдали в аренду в «Тосно».
- Значит, переходя в «Ростов» знали, что сразу уйдете в аренду?
- Да, конечно, - приводит слова Дугалича корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Зенит» в матче третьего тура чемпионата России обыграл «Тосно» со счетом 1:0. Единственный гол на 10-й минуте забил Александр Кокорин, для которого этот мяч стал 50-м в РФПЛ.
После этой встречи петербуржцы с тремя победами в трех играх делят первое место с «Локомотивом» и «Ахматом». «Тосно», как СКА и «Амкар», не набрал ни одного очка.
Следующий матч «Зенит» проведет 6 августа в Петербурге против «Спартака». «Тосно» в этот же день в Туле сыграет с «Арсеналом».
Матч
Голы
Кокорин 10 (0:1).
Состав
Тосно: Юрченко, Дугалич, Чернов, Шахов, Дудиев, Галиулин (Палиенко, 64), Карницкий, Казаев (Марков, 70), Роша, Мелкадзе (Мирзов, 62), Заболотный
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Паредес, Шатов (Дзюба, 55), Хави Гарсия, Кузяев, Ерохин, Кокорин, Дриусси (Жирков, 88)
Предупреждения:
Чернов, 19; Галиулин, 55; Роша, 87 - Ерохин, 45; Кришито, 87
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
30 июля 20:00, Петровский, Текстовая трансляция