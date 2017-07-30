Виталий Мутко: ЧМ по водным видам стал хорошим заделом для сборной к ОИ-2022
Источник: ТАССКомментарии
Вице-премьер Российской Федерации Виталий Мутко
прокомментировал результат сборной России на чемпионате мира по водным видам
спорта.
«Водные виды самые медалеемкие, и на Олимпийских
играх именно они наряду с легкой атлетикой являются глобальными, если так,
можно сказать. Без успеха в этих видах на таких комплексных соревнованиях, как
Олимпийские игры крайне сложно показывать высокий результат.
Подводя итоги нынешнего чемпионата мира, можно
уверенно говорить о том, что он стал успешным для сборной России и дал команде
хороший задел в подготовке к следующим Играм в Токио», - приводит слова
Мутко ТАСС.
Напомним, российские спортсмены завоевали 11 золотых медалей, шесть серебряных и восемь бронзовых.
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