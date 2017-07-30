Виталий Мутко: ЧМ по водным видам стал хорошим заделом для сборной к ОИ-2022

Вице-премьер Российской Федерации Виталий Мутко прокомментировал результат сборной России на чемпионате мира по водным видам спорта.

«Водные виды самые медалеемкие, и на Олимпийских играх именно они наряду с легкой атлетикой являются глобальными, если так, можно сказать. Без успеха в этих видах на таких комплексных соревнованиях, как Олимпийские игры крайне сложно показывать высокий результат.

Подводя итоги нынешнего чемпионата мира, можно уверенно говорить о том, что он стал успешным для сборной России и дал команде хороший задел в подготовке к следующим Играм в Токио», - приводит слова Мутко ТАСС.

Напомним, российские спортсмены завоевали 11 золотых медалей, шесть серебряных и восемь бронзовых.