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«Лонгбю» перед ответным матчем с «Краснодаром» уступил «Брондбю» в чемпионате Дании

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Соперник «Краснодара» по квалификации Лиги Европы «Лонгбю» провел очередной матч в чемпионате Дании. В третьем туре команда в гостях уступила «Брондбю» - 5:3.

В составе победителей хет-трик сделал Лассе Виген Кристенссен. Также отличились Ян Климент и Бисар Халими. У «Лонгбю» забивали Брор Блуме, Ким Оджо и Каспер Хойер Нильсен. Отметим, что на 48-й минуте у гостей был удален Миккель Рюгор.

Напомним, что в первом матче «Краснодар» победил со счетом 2:1. Ответная игра состоится в Дании 3 августа.

Чемпионат Дании

3-й тур

«Брондбю» - «Лонгбю» - 5:3

Голы: Климент, 5, Кристенсен, 55, 68, 84, Халими, 79 – Блюме, 2, Оджо, 43, Нильсен, 74, с пенальти.

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