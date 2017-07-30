«Лонгбю» перед ответным матчем с «Краснодаром» уступил «Брондбю» в чемпионате Дании
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Соперник «Краснодара» по квалификации Лиги Европы «Лонгбю»
провел очередной матч в чемпионате Дании. В третьем туре команда в гостях уступила
«Брондбю» - 5:3.
В составе победителей хет-трик сделал Лассе Виген
Кристенссен. Также отличились Ян Климент и Бисар Халими. У «Лонгбю» забивали Брор Блуме, Ким Оджо и Каспер Хойер
Нильсен. Отметим, что на 48-й минуте у гостей был удален Миккель Рюгор.
Напомним, что в первом матче
«Краснодар» победил со счетом 2:1. Ответная игра состоится в Дании 3 августа.
Чемпионат Дании
3-й тур
«Брондбю» - «Лонгбю» - 5:3
Голы: Климент, 5,
Кристенсен, 55, 68, 84, Халими, 79 – Блюме, 2, Оджо, 43, Нильсен, 74, с
пенальти.
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