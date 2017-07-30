Аслан Дудиев: Гол «Зенита» получился немного нелепый, можно было так не привозить
Защитник «Тосно» Аслан Дудиев поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (0:1).
- Мы играли неплохо. Получился футбольный праздник в Петербурге - дерби. Мы прекрасно знали об этом и выложились. Гол получился немного нелепый, можно было так не привозить. Но игра понравилась, ведь атака у «Зенита» очень сильная. Они могли бы и поймать нас на контратаках. Самое главное то, что у нас есть хорошие выпады и атаки. Не у всех получается так с «Зенитом» играть, что они в концовке даже начали тянуть время, выбивать мяч в ауты. Это о чем-то говорит.
- Чувствовали, что играли дома?
- Болельщиков у нас поменьше, чем у «Зенита», но в некоторых моментах наши даже перекрикивали. Это приятно. Но все зависит от нашей игры: будем ей заманивать болельщиков, - приводит слова Дугалича корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Зенит» в матче третьего тура чемпионата России обыграл «Тосно» со счетом 1:0. Единственный гол на 10-й минуте забил Александр Кокорин, для которого этот мяч стал 50-м в РФПЛ.
После этой встречи петербуржцы с тремя победами в трех играх делят первое место с «Локомотивом» и «Ахматом». «Тосно», как СКА и «Амкар», не набрал ни одного очка.
Следующий матч «Зенит» проведет 6 августа в Петербурге против «Спартака». «Тосно» в этот же день в Туле сыграет с «Арсеналом».
Матч
Голы
Кокорин 10 (0:1).
Состав
Тосно: Юрченко, Дугалич, Чернов, Шахов, Дудиев, Галиулин (Палиенко, 64), Карницкий, Казаев (Марков, 70), Роша, Мелкадзе (Мирзов, 62), Заболотный
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Паредес, Шатов (Дзюба, 55), Хави Гарсия, Кузяев, Ерохин, Кокорин, Дриусси (Жирков, 88)
Предупреждения:
Чернов, 19; Галиулин, 55; Роша, 87 - Ерохин, 45
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
30 июля 20:00, Петровский, Текстовая трансляция