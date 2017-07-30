Аслан Дудиев: Гол «Зенита» получился немного нелепый, можно было так не привозить

Защитник «Тосно» Аслан Дудиев поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (0:1).

- Мы играли неплохо. Получился футбольный праздник в Петербурге - дерби. Мы прекрасно знали об этом и выложились. Гол получился немного нелепый, можно было так не привозить. Но игра понравилась, ведь атака у «Зенита» очень сильная. Они могли бы и поймать нас на контратаках. Самое главное то, что у нас есть хорошие выпады и атаки. Не у всех получается так с «Зенитом» играть, что они в концовке даже начали тянуть время, выбивать мяч в ауты. Это о чем-то говорит.

- Чувствовали, что играли дома?

- Болельщиков у нас поменьше, чем у «Зенита», но в некоторых моментах наши даже перекрикивали. Это приятно. Но все зависит от нашей игры: будем ей заманивать болельщиков, - приводит слова Дугалича корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» в матче третьего тура чемпионата России обыграл «Тосно» со счетом 1:0. Единственный гол на 10-й минуте забил Александр Кокорин, для которого этот мяч стал 50-м в РФПЛ.

После этой встречи петербуржцы с тремя победами в трех играх делят первое место с «Локомотивом» и «Ахматом». «Тосно», как СКА и «Амкар», не набрал ни одного очка.

Следующий матч «Зенит» проведет 6 августа в Петербурге против «Спартака». «Тосно» в этот же день в Туле сыграет с «Арсеналом».