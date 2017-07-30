Александр Бубнов: Манчини нашел подход к Кокорину

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Зенита» над «Тосно» (1:0) в матче третьего тура чемпионата России.

«Судя по прошедшим четырем матчам петербуржцев, итальянец нацеливает их на активный прессинг, игру на обострение. С появлением Леандро Паредеса, способного начать комбинацию из опорной зоны, это стало возможным. Кроме того, отличным первым пасом обладает Бранислав Иванович.

Игра «Зенита» перешла в атакующее русло с постоянным давлением на соперника. В то же время Манчини проповедует рациональный футбол, который позволяет выигрывать матчи у аутсайдеров в экономном режиме. Он понимает, что играть на три фронта тяжело, поэтому активно использует ротацию, тем более размер обоймы это позволяет.

Видно, что Кокорин подошел к сезону в отличном физическом состоянии – стал больше двигаться, а соответственно и чаще встречаться с мячом, обострять, забивать. Никто ведь не сомневался, что он обладает талантом, так что все дело было в нем самом. Манчини нашел к нему подход и дал понять, что, если не выкладываться на полную, можно оказаться и на скамейке. К тому же на носу чемпионат мира, на котором выпавшему из обоймы Черчесова форварду наверняка хотелось бы сыграть», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.