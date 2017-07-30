Александр Бубнов: Манчини нашел подход к Кокорину
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу
«Зенита» над «Тосно» (1:0) в матче третьего тура чемпионата России.
«Судя по прошедшим четырем матчам петербуржцев, итальянец
нацеливает их на активный прессинг, игру на обострение. С появлением Леандро
Паредеса, способного начать комбинацию из опорной зоны, это стало возможным.
Кроме того, отличным первым пасом обладает Бранислав Иванович.
Игра «Зенита» перешла в атакующее русло с постоянным
давлением на соперника. В то же время Манчини проповедует рациональный футбол,
который позволяет выигрывать матчи у аутсайдеров в экономном режиме. Он
понимает, что играть на три фронта тяжело, поэтому активно использует ротацию,
тем более размер обоймы это позволяет.
Видно, что Кокорин подошел к сезону в отличном физическом состоянии – стал больше двигаться, а соответственно и чаще встречаться с мячом, обострять, забивать. Никто ведь не сомневался, что он обладает талантом, так что все дело было в нем самом. Манчини нашел к нему подход и дал понять, что, если не выкладываться на полную, можно оказаться и на скамейке. К тому же на носу чемпионат мира, на котором выпавшему из обоймы Черчесова форварду наверняка хотелось бы сыграть», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.
Матч
Голы
Кокорин 10 (0:1).
Состав
Тосно: Юрченко, Дугалич, Чернов, Шахов, Дудиев, Галиулин (Палиенко, 64), Карницкий, Казаев (Марков, 70), Роша, Мелкадзе (Мирзов, 62), Заболотный
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Паредес, Шатов (Дзюба, 55), Хави Гарсия, Кузяев, Ерохин, Кокорин, Дриусси (Жирков, 88)
Предупреждения:
Чернов, 19; Галиулин, 55; Роша, 87 - Ерохин, 45
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
30 июля 20:00, Петровский, Текстовая трансляция