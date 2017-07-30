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Александр Бубнов: Манчини нашел подход к Кокорину

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Зенита» над «Тосно» (1:0) в матче третьего тура чемпионата России.

«Судя по прошедшим четырем матчам петербуржцев, итальянец нацеливает их на активный прессинг, игру на обострение. С появлением Леандро Паредеса, способного начать комбинацию из опорной зоны, это стало возможным. Кроме того, отличным первым пасом обладает Бранислав Иванович.

Игра «Зенита» перешла в атакующее русло с постоянным давлением на соперника. В то же время Манчини проповедует рациональный футбол, который позволяет выигрывать матчи у аутсайдеров в экономном режиме. Он понимает, что играть на три фронта тяжело, поэтому активно использует ротацию, тем более размер обоймы это позволяет.

Видно, что Кокорин подошел к сезону в отличном физическом состоянии – стал больше двигаться, а соответственно и чаще встречаться с мячом, обострять, забивать. Никто ведь не сомневался, что он обладает талантом, так что все дело было в нем самом. Манчини нашел к нему подход и дал понять, что, если не выкладываться на полную, можно оказаться и на скамейке. К тому же на носу чемпионат мира, на котором выпавшему из обоймы Черчесова форварду наверняка хотелось бы сыграть», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Матч

Тосно - Зенит - 0:1 (0:1)

Голы

Кокорин 10 (0:1).

Состав

Тосно: Юрченко, Дугалич, Чернов, Шахов, Дудиев, Галиулин (Палиенко, 64), Карницкий, Казаев (Марков, 70), Роша, Мелкадзе (Мирзов, 62), Заболотный

Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Паредес, Шатов (Дзюба, 55), Хави Гарсия, Кузяев, Ерохин, Кокорин, Дриусси (Жирков, 88)

Предупреждения:

Чернов, 19; Галиулин, 55; Роша, 87 - Ерохин, 45

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

30 июля 20:00, Петровский, Текстовая трансляция

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