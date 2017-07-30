Антон Заболотный: Скажу скептикам, которые думали, что у «Зенита» все будет просто – это не так

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (0:1).

- Мы сделали большую работу над ошибками. Приятно, что не останавливались, навязывали борьбу одной из лучших команд России. Вдвойне приятно, когда соперник на последних минутах выбивает мяч в аут и тянет время. Это значит, что мы на правильном пути и идем вперед. Несмотря на то, что результат неположительный, у нас есть хорошие моменты в игре. Думаю, мы растем вверх.

- Московские болельщики говорили, что «Тосно» для «Зенита» - гарантированные шесть очков. Что ответите им?

- Вы все видели сами. Тут никогда не будет расслабленных матчей. «Зенит» сам увидел, что мы не отступали и навязывали борьбу. Хотели победить, но не удалось. Я скажу всем скептикам, которые думали, что у «Зенита» все будет просто: это не так, - приводит слова Заболотного корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Зенит» в матче третьего тура чемпионата России обыграл «Тосно» со счетом 1:0. Единственный гол на 10-й минуте забил Александр Кокорин, для которого этот мяч стал 50-м в РФПЛ.

После этой встречи петербуржцы с тремя победами в трех играх делят первое место с «Локомотивом» и «Ахматом». «Тосно», как СКА и «Амкар», не набрал ни одного очка.

Следующий матч «Зенит» проведет 6 августа в Петербурге против «Спартака». «Тосно» в этот же день в Туле сыграет с «Арсеналом».